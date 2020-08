«El Estado tiene que hacer cumplir la ley» – NCN

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró que «si hay gente tomando tierras» como por ejemplo, en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, el Estado «tiene que hacer cumplir la ley». Según datos periodísticos, se están llevando a cabo en el país de 2 a 3 tomas de tierras por día.

«El Estado tiene que hacer cumplir la ley y, si hay gente tomando tierras tiene que desalojar», sostuvo Massa, en una entrevista anoche 30/08 al canal América, al ser consultado sobre la movilización de ayer en Río Negro en contra de las tomas que motivó una denuncia del Ministerio de Seguridad nacional contra los organizadores por la posible «comisión de delitos».

Además, planteó que el oficialismo podría avanzar en una medida para que aquellas personas que participen de una toma de terrenos pierdan todos los beneficios que perciben del Gobierno, como la IFE y la Asignación Universal por Hijo.

«Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es que como que cada uno hace lo que quiere», explicó.

Por su parte, el último domingo 30/08, el senador y ex gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, se mostró crítico de la decisión del Ministerio de Seguridad nacional de denunciar a los organizadores de la marcha y sostuvo que esa medida constituye la «validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas».

Al dirigirse a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ex mandatario provincial sostuvo vía Twitter que «no es responsabilizando a la provincia de Río Negro y tratando el conflicto como un tema de delitos menores», sino que el «Gobierno tiene un problema mayor» porque «se debe cumplir la Constitución y las leyes más allá de clases sociales, credos y pertenencias ideológicas».

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por la «posible comisión de delitos» en la que pudieron incurrir los organizadores de una manifestación que convocaron a marchar armados «en defensa de los vecinos de Villa Mascardi», cercana a la ciudad de San Carlos de Bariloche.

La denuncia, formulada ante la fiscal federal de Bariloche Silvia Little, solicitó que se investigue si los convocantes a un denominado «Banderazo Patriótico» en Villa Mascardi cometieron los delitos de «instigación a cometer delitos», «apología del crimen» y «asociación ilícita».

Sobre la reforma judicial:

En otro orden de temas, Massa se refirió al tratamiento de la reforma judicial. «Es un tema de agenda que tiene la Cámara. Cuando uno cree que algo funciona mal, siempre es el momento de abordarlo y cambiarlo», indicó. Además, aseguró que «existen temas urgente e importantes» y la reforma a la justicia es uno «importante».

El líder del Frente Renovador se mostró abierto a trabajar en acuerdos cuando el proyecto comience a tratarse en la Cámara baja. «El ámbito del consenso es el Congreso. Bienvenida la propuesta del PRO o del radicalismo para que la veamos, la discutamos y la incorporemos», señaló.

«No hay apuro. Estamos abiertos a buscar la mayor cantidad de consenso. Lo que no podes hacer es decir ’de esto no discuto’. ¿Cómo no vamos a discutir? Es un tema donde 8 de cada 10 argentinos no confían en la Justicia», puntualizó.