El exembajador admitió que “pudo existir un circuito paralelo” durante el golpe contra Evo – Télam

Normando lvarez Garca afirm este martes que, bajo su conduccin, la delegacin diplomtica “no estuvo involucrada en algo raro”, pero admiti que pudo “existir un circuito paralelo en un momento de anarqua e irregularidades”, en referencia a la crisis institucional atravesada en Bolivia a fines de 2019, a raz del golpe de Estado contra la gestin de Evo Morales.

“La embajada argentina no particip en nada en contra del gobierno de Evo (Morales). Como Embajada no estuvimos involucrados en algo raro, claro que siempre puede existir un circuito paralelo. Era un momento de anarqua e irregularidades”, seal el actual funcionario jujeo en declaraciones a Radio Con Vos.

lvarez Garca dijo no saber “qu son 70 mil municiones”, porque eso “lo sabe la gente de armas””

As se respondi lvarez Garca al ser consultado sobre envo de material represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consolidaba el golpe de Estado que derroc a Evo Morales como presidente del Estado Plurinacional, segn denunci das pasados el gobierno de Bolivia.

Adems, en otro tramo de la entrevista, el periodista Ernesto Tenembaum le pregunt a lvarez Garca si pudo haber habido “un acuerdo” para “intercambiar el aterrizaje del avin a cambio de proyectiles”, informacin que atribuy a varias “fuentes”, a lo que el actual ministro jujeo respondi: “Puede ser, puede ser, porque adems en ese avin de regreso volvieron todos los familiares de los diplomticos y de los agregados (de la embajada)”.

De ese modo reconoci que el avin Hrcules C-130 que arrib a Bolivia, en el cual llegaron los pertrechos y materiales para la represin, es el mismo en el cual “volvieron todos los familiares de los diplomticos”.

La deteccin de documentacin relativa a esos envos, determin que los gobiernos de Bolivia y Argentina presentaran sendas denuncias para que se investiguen esos envos de pertrechos que pudieron utilizarse para reprimir manifestaciones contra el gobierno de facto de Jeanine ez.

“Haba pedido un mes antes, frente a la conmocin que se reciba, seguridad, porque no la haba ni en la Embajada ni en la residencia. Dos das despus de la renuncia de Evo, lleg un comando de Gendarmera Nacional con armamento y chalecos antibalas”, indic el exdiplomtico.

En ese marco, agreg: “Se aduce que parte del armamento fue entregado a la Polica boliviana o al Gobierno, o a la Fuerza Area, qu s yo. sa es la discusin. Es imposible que yo sepa”, apunt el exdiplomtico sobre si todo el armamento se destin para mantener la seguridad.

lvarez Garca aadi que “lleg el armamento, bajaron y lo llevaron a la embajada y a la residencia” y seal que “el destino del armamento estuvo en la Embajada”.

“Ahora, qu cantidad de cajas, todas esas cosas yo no sabra decir. Estaban las cajas ah, las cargaron. No s distinguir una pistola de un revlver”, afirm lvarez Garca en las declaraciones formuladas este martes.

En otro tramo de la entrevista, lvarez Garca dijo no saber “qu son 70 mil municiones”, porque eso “lo sabe la gente de armas” y aadi que no tiene datos sobre “el tema militar”.

Por otra parte, “de acuerdo al informe de Gendarmera, todos esos cartuchos fueron utilizados” dijo.

Segn lvarez Garca, “el 13 lleg el armamento y la nota de agradecimiento es del da 13, pero no haba nadie, haban renunciado, es muy raro”, observ en relacin a las autoridades bolivianas que haban sido depuestas.

“Tambin dicen que se encontr la nota escondida, cuando en la Embajada no hay secretos, todo se manda todo se informa, pero independientemente de eso, es verdad que el gobierno de Aez fue represivo y dictatorial”, apunt.

Carta recibida y sellada en la embajada argentina a cargo de Normando lvarez Garca agradeciendo el armamento provisto a Bolivia por el gobierno de Macri.

En tanto, se mostr “un poco molesto, indignado, porque se arm una operacin que se vena pensando hace mucho tiempo”.

“Buscaron durante 18 meses y encontraron algo, una nota que yo no me acuerdo de haberla tenido y que el militar aduce que no es su firma y segundo que l haba renunciado un da antes. Me molesta mucho porque la Embajada no particip en nada, en reuniones secretas, nada”, afirm.

Para el exembajador, “la situacin era tan crtica que, en una reunin de embajadores, se plante levantar las representaciones y volverse con el personal” porque en el pas “haba una anarqua total y los bolivianos estuvieron a minutos de una guerra civil”.

Sobre la denuncia formulada por el gobierno argentino, el actual ministro de Trabajo de Jujuy consider que se trata “de una cosa de locos”, porque “ponen fecha de septiembre a octubre del 2019”, que es cuando “gobernaba todava Evo Morales”.

Al leer la denuncia del gobierno (argentino) y me qued tranquilo porque tiene fechas que son de cuando era presidente (Evo) Morales”.

Asimismo aadi que, “si lleg el armamento a ez” y fue utilizado para reprimir las protestas sociales “debern demostrarlo”.

Por ltimo, el funcionario jujeo seal: “Yo estoy ms que tranquilo; hay una pelea ms grande que me supera, pero tengo la conciencia tranquila. Para m, fue un tema fuerte todo lo sucedido esos das. Yo iba grabando los audios, el da a da de lo que pasaba”.