El exministro Sunak anunció su candidatura a primer ministro británico

El exministro de Finanzas Rishi Sunak anunció este domingo que se postula a primer ministro del Reino Unido,que definirá quién reemplazará a la premier en funciones Liz Truss.

Truss anunció su renuncia el jueves pasado apenas seis semanas después de llegar al poder, en lo que es el Gobierno más corto en la historia del país, tras idas y vueltas de un plan económico que la llevaron a perder el respaldo de su Partido Conservador.

Truss se convirtió en primera ministra en septiembre pasado al ganar una elección interna del Partido Conservador en la que ella y Sunak quedaron como finalistas y que fue motivada por la renuncia del anterior premier, también conservador, Boris Johnson.

«El Reino Unido es un gran país, pero nos enfrentamos a una profunda crisis económica», tuiteó Sunak, un exbanquero de 42 años.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022