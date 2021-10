El expresidente Sarkozy criticó su condena por financiación ilegal: «La gente no es tonta» – Télam

«La gente no es tonta en absoluto», declar el expresidente francs Nicolas Sarkozy.

«La gente no es tonta en absoluto», declar este sbado el expresidente francs Nicolas Sarkozy al criticar la condena a un ao de prisin decretada el jueves por la justicia por la financiacin ilegal de su campaa para las elecciones de 2012 en donde no logr ser reelecto.

El exjefe de Estado (2007-2012), que anunci que apelar el fallo, firm ejemplares de su ltimo libro»Promenades» (Paseos), en una librera del oeste de Pars, donde unos 200 simpatizantes le dieron su apoyo.

El jueves, tras su condena, denunci una «injusticia» en las redes sociales y prometi que ira «hasta el final» para «continuar con este combate, tan necesario, por la verdad y por la justicia».

Sarkozy es el primer expresidente de la Quinta Repblica en ser sentenciado a prisin firme.

Al ser consultado sobre el primer ministro, Jean Castex, que le manifest su «amistad» y «afecto», siempre «a ttulo personal», Sarkozy declar: «Me alegra mucho, no me sorprende viniendo de l, soy muy sensible [a sus palabras], he recibido miles y miles» de mensajes de apoyo, report la agencia de noticias AFP.

«Tambin de parte del actual presidente francs, Emmanuel Macron?», le pregunt un periodista. «Pregntenle a l, no soy yo el que lo tiene que decir», respondi el dirigente conservador.

Sarkozy, de 66 aos, se convirti en marzo en el primer expresidente de la Quinta Repblica (rgimen iniciado en 1958) en ser sentenciado a prisin firme (un ao) por corrupcin y trfico de influencias en otro caso. Su defensa tambin apel ese fallo.

La condena del jueves se produjo en el llamado caso Bygmalion, que se sumergi en las cuentas de la campaa de la presidencial de 2012, que el entonces mandatario perdi contra el socialista Franois Hollande.