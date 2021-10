El exprimer ministro Tony Blair y su esposa niegan haber cometido un delito fiscal – Télam

El exprimer ministro laborista Tony Blair y su esposa Cherie, negaron rotundamente haber cometido un delito

El exprimer ministro laborista Tony Blair y su esposa Cherie, negaron rotundamente este lunes haber cometido un delito al comprar una propiedad en Londres valuada en 6,45 millones de libras por la cual se ahorraron 312.000 libras de impuestos, luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ, por sus siglas en ingls) revel las cuentas y negocios en parasos fiscales de reyes, polticos, millonarios, deportistas y artistas.

Alrededor de 35 lderes mundiales y ms de 300 funcionarios pblicos figuran en los documentos, denominados Pandora Papers, donde casi 12 millones de documentos y archivos de 14 empresas de servicios financieros fueron analizados minuciosamente por ms de 650 periodistas en 117 pases.

Entre ellos se encuentran Tony Blair y su esposa, Cherie, quienes negaron cualquier delito tras la compra en 2017 de una propiedad que usan como oficina, adquirida a una firma offshore duea del inmueble.

Un portavoz de la pareja insisti a los medios britnicos que los Blair «no tenan nada que ver» con la decisin de utilizar una empresa offshore, debido a que fue la eleccin del vendedor.

«El vendedor vendi la empresa, no la propiedad; de nuevo, una decisin con la que los Blair no tuvieron nada que ver. Para que conste, los Blair pagan impuestos completos sobre todas sus ganancias y nunca han utilizado esquemas extraterritoriales para ocultar transacciones o evitar impuestos», afirm.

Si bien no hubo nada ilegal en la transaccin, y no hay evidencia de que los Blair buscaran eludir el pago de impuestos a la compra de bienes inmuebles, conocido en el Reino Unido como «Stamp Duty», existe un vaco legal al utilizar los parasos fiscales, que permiten a los ricos ahorrar dinero, algo a lo que el comn de compradores de propiedades en el Reino Unido no tiene acceso.

En ese sentido, Robert Palmer, director ejecutivo del grupo «Tax Justice UK», una organizacin que hace campaa para un mejor sistema fiscal que beneficie a todos en el Reino Unido, argumenta que hay pocas cosas que enfurecen ms a la gente comn que los ricos y poderosos eludan impuestos, mientras el resto no tiene ms remedio que pagar.

«Es profundamente injusto ver que los ricos y los polticos paguen menos impuestos al mismo tiempo que el gobierno los aumenta a los trabajadores comunes», sostuvo Palmer en un comunicado de la organizacin que ya inici un petitorio a nivel nacional para eliminar las lagunas fiscales.

«En parte, no se ve muy bien porque la mayora de la gente no puede hacer lo mismo. Incluso si lo que hicieron los Blair fue perfectamente legal, perfectamente legtimo en el mundo de los negocios, se siente realmente injusto porque tuvieron acceso a una ventaja, una ventaja potencial que el resto de nosotros no tenemos», afirma.

La publicacin tambin se centr en un importante donante del Partido Conservador que ayud a financiar la campaa del actual primer ministro, Boris Johnson, y por el cual enfrenta ahora nuevos llamamientos para reforzar las defensas del Reino Unido contra el «dinero sucio».

La filtracin revel que Mohammed Amersi, un donante de su campaa, estaba implicado en uno de los mayores escndalos de corrupcin de Europa.

Sin embargo, Johnson insisti en que todas las donaciones al Partido Conservador se investigan de acuerdo con las normas.

Los laboristas, por su parte, pidieron a los conservadores que devolvieran las donaciones de Amersi.

Mientras que el ministro britnico de Finanzas, Rishi Sunak, prometi que las autoridades fiscales britnicas revisaran lo que se puede aprender de la filtracin.

«Los Pandora Papers han revelado la riqueza secreta y los negocios de polticos y lderes de todo el mundo, muchos de los cuales tienen lugar en el Reino Unido.

Tomar medidas enrgicas contra el lavado de dinero y el abuso debe ser una prioridad para el gobierno», expres un tuit del Partido Verde.