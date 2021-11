El FBI arrestó a Bannon por negarse a declarar en el juicio por el asalto al Capitolio

El exasesor presidencial Steve Bannon fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) este lunes por cargos de desacato al Congreso luego de entregarse a las autoridades, informó la oficina policial en un comunicado que circuló en Twitter.

«El lunes 15 de noviembre, Stephen K. Bannon se entregó a la Oficina del FBI en Washington y fue arrestado y procesado por dos cargos de desacato al Congreso», dijo la entidad, según el reportero del canal NBC Scott MacFarlane.

Here’s what likely happens to Steve Bannon now that he’s surrendered to FBI:

Booking (fingerprints, mugshot, criminal case history)

Pre-interview w/ Pretrial Services

Then he’ll transfer to DC federal courthouse a few blocks away

(criminal case history will be interesting)

— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) November 15, 2021