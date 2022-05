El FdT impulsa la titularización de docentes excluidos por la ley del oficialismo porteño

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos presentó un proyecto que impulsa la titularización de los docentes de educación superior que actualmente tienen un cargo interino y que quedaron fuera en la reforma del Estatuto Docente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada este jueves por la tarde en el Parlamento con votos del oficialismo.

La iniciativa se da en coincidencia con la sanción de la ley elaborada por Juntos por el Cambio para modificar el Estatuto Docente en la Ciudad de Buenos Aires que busca avanzar, de manera «excepcional», en la titularización de unos 5.000 profesores de las escuelas secundarias que revisten cargos de interinos.

Sin embargo, la norma no incluyó a los docentes del nivel superior, lo que motivó el reclamo por parte de los gremios del sector y de la oposición para que sean sumados, en un pedido que no tuvo una respuesta favorable.

No se puede conducir lo que se desprecia. No se puede jerarquizar lo que no se reconoce. No se puede fortalecer la carrera docente si no se titulariza a todxs.

Y no van a poder tapar la realidad con publicidad, la educación nunca va a ser su prioridad.

— Maru Bielli (@Maru_Bielli) May 12, 2022