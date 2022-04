El FdT se dividió en el Senado y la oposición denunció que es para robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura

A partir de ahora, habrá un bloque llamado Frente Nacional y Popular, que será conducido por el senador, y otro denominado Unidad Ciudadana, que estará bajo el mando de la senadora Di Tullio.

bloques FdT.jpg

Unidad Ciudadana tendrá 13 miembros y estará integrado por Di Tullio, Carlos Linares, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, Ana María Ianni, Matías Rodríguez, María Eugenia Duré y Sergio Leavy.

En el caso del Frente Nacional y Popular, su composición será de 20 miembros. Además del formoseño Mayans, contará con Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, María Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Carlos Mauricio Espínola, María Teresa González, Ricardo Guerra, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neder, María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, Pablo Yedlin y José Rubén Uñac.

Desde la oposición, el mendocino Alfredo Cornejo salió al cruce de lo que consideró que es una división “impostada” y “vergonzosa” para “intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”.

https://twitter.com/alfredocornejo/status/1516605039401332737 Vergonzosa e impostada división del Bloque de senadores del Frente de Todos para intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 20, 2022

La división del bloque le permitiría al oficialismo generar la segunda minoría e incorporar un representante en el Consejo. De esta forma, evitaría que la designación quede en manos de un legislador de la oposición.

Para el Frente de Todos, el espacio que debe ocupar en el Consejo «la segunda minoría» no le corresponde a Juntos por el Cambio. «Considero que no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto quede absolutamente en claro el criterio de definición de lo que se considera el ‘bloque con mayor representación legislativa’, ‘la primera minoría’ y ‘la segunda minoría’, de conformidad a lo expresado por el art. 2, inc. 3 de la ley 24.937″, expresó Martínez en una carta que le envió al presidente de Diputados, Sergio Massa.

El titular de la bancada oficialista resaltó que en 2018 el entonces presidente de la Cámara, Emilio Monzó, designó a Pablo Tonelli por la «primera minoría». En ese sentido, Martínez advierte que ahora la UCR «solicita la designación de Roxana Reyes bajo el argumento de que es la segunda minoría».

La idea del oficialismo es discutir cuál es el criterio de adoptar a la hora de la designación, es decir, si se toma la segunda minoría actual o la de 2018. Al respecto, Negri advirtió que «no hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo y aliados se queden con los lugares que corresponden a Luis Juez y Roxana Reyes».

«Nos respaldan la ley de 1997 en vigor y los fallos de la Corte. Si quieren ir por izquierda les va a pasar como con el juez de Paraná», se quejó el diputado cordobés.

Este miércoles a las 20 horas, el presidente de la Corte Suprema y actual titular del Consejo, Horacio Rosatti, dará inicio a la toma de juramento de los nuevos miembros. Se trata de Agustina Díaz Cordero, quien jurará por los jueces, Jimena Delatorre y María Fernanda Vázquez, que lo harán por los abogados, y la académica Pamela Tolosa.