El FMI advirtió de estallidos sociales por el impacto económico de la guerra en Ucrania

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alertó este domingo que las tensiones económicas globales causadas por la invasión rusa de Ucrania podría provocar convulsiones sociales en Medio Oriente y otras regiones del mundo.

Al hablar en el emirato de Qatar ante el Foro económico de Doha, Georgieva dijo que los más pobres del planeta se están llevando la peor parte del impacto de la invasión y las sanciones a Rusia, porque los alimentos se han encarecido mucho y hay menos trabajo.

Georgieva insinuó que la situación actual evoca la antesala de las protestas de 2011 conocidas como primavera árabe, cuando un aumento exponencial del precio del pan desató protestas antigubernamentales en países de Medio Oriente y norte de África.

“Cuando los precios se disparan, y los pobres no puedan alimentar a sus familias, saldrán a las calles», dijo.

“Una cosa que sabemos sobre problemas en algún lugar, (es que) viajan, no se quedan ahí», agregó, informó la cadena de noticias qatarí Al Jazeera.

Georgieva pidió una mayor cooperación internacional para resolver la escasez de materias primas y de suministros de energía provocados por la invasión rusa a Ucrania, un país que es una gran exportador de granos y cuya producción agraria se encuentra frenada.

