El FMI advirtió que las barreras en el comercio frenan el crecimiento

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó este sábado que la creación de barreras en el comercio y el intercambio durante el último año le puede costar a la economía mundial US$ 1,4 trillones.

“Me gustaría ver que se reviertan algunos de los bloqueos hacia China y globalmente”, sostuvo Georgieva en una entrevista con Bloomberg Televisión.

De acuerdo con las estimaciones de la titular del FMI, la división del mundo en “dos bloques de intercambio” le hará perder a la economía global US$ 1,4 trillones, equivalente a “1,5% del Producto Bruto”.

El panorama resulta más sombrío para Asia, que podría perder más del 3% del PBI al ser una región más integrada a la cadena de valor global.

Georgieva indicó que Asia se encuentra mejor equipada «para resistir los shocks económicos al contar con significantes reservas y cooperación entre los países».

La visión del Fondo coincide con la de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En un informe emitido el mes pasado, la directora gerente del organismo, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmó que “aunque las restricciones comerciales pueden ser una respuesta tentadora a las vulnerabilidades del suministro que pusieron de manifiesto las perturbaciones de los dos últimos años, un repliegue de las cadenas mundiales de suministro sólo agravaría las presiones inflacionarias, lo cual llevaría, con el tiempo, a una desaceleración del crecimiento económico”.

Más allá de las sanciones y las restricciones al comercio, para Georgieva el principal factor que impacta en el crecimiento mundial es la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El factor más dañino para la economía mundial es la guerra. Cuanto antes termine, mejor”, afirmó la jefa del FMI, quién se encuentra en Bangkok donde se desarrolla la vigésimo novena Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

El FMI ya recortó sus perspectivas de crecimiento en el mundo en diversas oportunidades este año: en octubre redujo la expansión prevista para 2023 a 2,7%, lejos del 3,8% que estimaba en enero pasado.

De hecho, los cálculos prevén que un tercio de la economía mundial registrará, al menos, dos trimestres consecutivos de pérdida entre este año y el próximo.

Pleasure to meet w/ 🇻🇳President Nguyen Xuan Phuc on the sidelines of #APEC2022THAILAND. We discussed the challenging global outlook, risk of fragmentation, & the need for deepening regional and global cooperation. pic.twitter.com/Uqf31mX3KQ

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 19, 2022