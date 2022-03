El FMI aprobó el acuerdo con la Argentina y confirma el primer desembolso por US$ 9.656 millones

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional expresó que «un fuerte consenso político y social es clave para sostener la implementación de la agenda de reformas» que debe afrontar la Argentina para cumplir con éxito el nuevo programa, el que entendió contiene un plan con «objetivos pragmáticos y realistas».

Tras el debate de la Junta Ejecutiva que finalmente aprobó el acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) por la deuda de US$ 44.000 millones que tiene la Argentina con el organismo, Georgieva reconoció que “los riesgos para el programa son excepcionalmente altos y los efectos secundarios de la guerra en Ucrania ya se están materializando».

En este contexto, «la recalibración temprana del programa, incluida la identificación y adopción de medidas apropiadas, según sea necesario, será fundamental para lograr los objetivos del programa”, aseguró en un comunicado de prensa y en su cuenta de Twitter.

También declaró que «si bien está en marcha una recuperación económica y del empleo, Argentina continúa enfrentando desafíos económicos y sociales excepcionales, que incluyen un ingreso per cápita deprimido, niveles elevados de pobreza, inflación alta persistente, una pesada carga de deuda y bajos amortiguadores externos».

En este contexto, el programa económico de las autoridades argentinas «establece objetivos pragmáticos y realistas, junto con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y comenzar a abordar los desafíos profundamente arraigados de Argentina», aseguró.

Así, los «importantes compromisos financieros obtenidos de los socios internacionales de Argentina respaldarán los esfuerzos de reforma de las autoridades y mejorarán las defensas externas del país».

I welcome our Executive Board’s approval of the new #IMF program with #Argentina. The program sets pragmatic and realistic objectives, along with credible policies to strengthen stability and begin to tackle deep-seated challenges. I look forward to its strong implementation. https://t.co/nuuKuxwMH9

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 25, 2022