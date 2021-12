El FMI aprobó el último tramo de alivio de la deuda para 25 países pobres

La asistencia financiera permitió sortear el pago de los vencimientos de obligaciones entre el 14 de abril del 2020 y el próximo 10 de enero del 2022.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la aprobación del quinto y último tramo de asistencia de emergencia para el servicio de la deuda de 25 de los países más pobres del mundo, con el objetivo de reducir su deuda y sobrellevar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el organismo multilateral, los países que recibirán el ultimo tramo del alivio (por un total de US$ 115 millones) son: Afganistán, Benin, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, República Dominicana, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mozambique, Nepal, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Tayikistán, Togo y Yemen.

Esto se suma a la distribución de Derechos Especiales de Giro (DEG) por el equivalente de US$ 650.000 millones entre todos los países miembros realizada el ultimo agosto.

Se trata del último desembolso proveniente del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (Ffacc) del FMI, habiéndose realizado previamente dos pagos en 2020 y otros dos durante el año en curso, por un total, entre los cinco tramos, de US$ 964 millones.

El objetivo de los mismos es «ayudar a liberar los escasos recursos financieros con el fin de ejecutarlos en asistencia sanitaria, social y económica para mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19«, según sostuvo el comunicado del organismo con sede en Washington.

De acuerdo con el Fondo, la asistencia financiera permitió sortear el pago de los vencimientos de obligaciones entre el 14 de abril del 2020 y el próximo 10 de enero del 2022.

Durante la aprobación, los directores del FMI, no obstante, advirtieron que las donaciones por parte de los países miembros no fueron suficientes (solamente totalizaron 609 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro, de los 1.000 millones que costó financiar al programa) y que esto afectará la capacidad del Ffacc para actuar en futuras emergencias.

El Ffacc, creado en febrero de 2015 frente a los brotes de ébola, permite al FMI realizar donaciones para el alivio de la deuda a los países mas pobres y vulnerables afectados por catástrofes naturales o desastres vinculados con la salud publica, liberando los recursos para facilitar las tareas de contención y recuperación.

Entre las condiciones necesarias para los países elegibles para el mismo se requiere un PBI per cápita inferior a US$ 1.175; o una población inferior a 1,5 millones de habitantes y un PBI per cápita inferior a US$ 2.350.

El FMI instó a principios de este mes a avanzar en el diseño de un tratamiento especial de la deuda para los países pobres, al advertir que muchos de ellos podrían sufrir un «colapso económico» si no cuentan con esa ayuda.

«Es posible que veamos un colapso económico en algunos países a menos que los acreedores del G20 acuerden acelerar una reestructuración de la deuda y suspendan su servicio mientras negocian esa reestructuración», había manifestado la titular del organismo multilateral, Kristalina Georgieva.