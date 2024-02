El FMI aprobó la revisión del acuerdo y reconoció los esfuerzos

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, reconoció este miércoles en Washington que «se están realizando esfuerzos para corregir grandes y extensos desajustes de precios relativos, reformar el sector energético y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado», en referencia a las medidas adoptadas por el Gobierno argentino y en alusión a la aprobación de la revisión del acuerdo entre Argentina y el organismo multilateral.

En un comunicado, Georgieva admitió que «se están abordando las barreras al crecimiento, el empleo formal y el comercio, mientras se prevé un marco regulatorio más predecible para impulsar la inversión y liberar el potencial energético y minero de Argentina».

Georgieva sostuvo que «será esencial una formulación de políticas ágil y una planificación de contingencias, y es posible que se necesiten medidas adicionales para asegurar los objetivos del programa y restaurar la estabilidad de manera duradera».

Luego de que el directorio ejecutivo del FMI completara hoy la séptima revisión del acuerdo ampliado bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina, lo cual permitió el desembolso inmediato de alrededor de US$4.700 millones (o DEG3.500 millones), el organismo señaló que la decisión busca «apoyar los esfuerzos políticos iniciales de las autoridades y los fuertes compromisos para restaurar la estabilidad macroeconómica y ayudar a Argentina a satisfacer sus necesidades de balanza de pagos, lo cual eleva los desembolsos totales en virtud del acuerdo a aproximadamente 40.600 millones de dólares».

El FMI detalló que «al completar la revisión, la Junta Ejecutiva evaluó que los objetivos clave del programa hasta finales de diciembre de 2023 no se alcanzaron por amplios márgenes debido a graves reveses en materia de políticas, lo que requirió la aprobación de exenciones de incumplimiento».

Today the Executive Board of the IMF completed the seventh review of the Extended Fund Facility arrangement for #Argentina 🇦🇷, which allows for an immediate disbursement of around US$4.7 billion. https://t.co/XslxPjJR1A

— IMF (@IMFNews) January 31, 2024