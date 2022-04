El FMI creará un fideicomiso para ‘ayudar a países a abordar desafíos estructurales’

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles en Washington, la creación de un nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés) que entrará en vigencia el 1 de mayo de 2022, «con el objetivo ayudar a los países de ingreso bajo y medio vulnerable. a abordar los desafíos estructurales a más largo plazo que plantean riesgos macroeconómicos, incluidos el cambio climático y las pandemias».

De acuerdo con un comunicado publicado en la página web del organismo, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que «a medida que el mundo enfrenta choques globales consecutivos, no debemos perder de vista las acciones críticas que se necesitan hoy para garantizar la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo, y solo podemos tener éxito trabajando juntos».

«El RST amplificará el impacto de la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) de US$650 mil millones implementada el año pasado al canalizar recursos de miembros económicamente más fuertes a países donde las necesidades son mayores. La aspiración es construir un Fideicomiso de al menos US$45 mil millones en recursos», remarcó Georgieva.

