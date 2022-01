‘El FMI no debería ponernos un freno al crecimiento’

Leopoldo Moreau aseguró que un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debería poner “un freno al crecimiento».

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau aseguró este miércoles que un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debería poner “un freno al crecimiento» ya que eso «sería dañar a la sociedad argentina» y se volvería «a caer en un círculo vicioso”.

Moreau, al hablar en Radio con Vos, agregó que “si no hay crecimiento no hay posibilidad de pagar” y opinó que “la lógica del Fondo es que no crezcamos demasiado para que paguemos”.

El legislador planteó que “el déficit cayó del 6 al 3 por ciento, pero no por los ajustes, sino porque creció la actividad un 10 por ciento”.

“Nosotros no proponemos el default, pero nos empujan al default. Nosotros no somos el partido del default, pero tampoco vamos a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes»

“El FMI siempre ha impuesto la misma receta, ya que se quiere aplicar políticas que terminan generando pobreza y conmociones sociales, y creemos que el déficit se irá reduciendo por el crecimiento de la economía y no por la reducción de los gastos”, señaló.

Ante una consulta, opinó que “el default no tiene que aterrorizar tanto como para pensar que es el peor de los remedios, aunque ojalá que uno no tenga que llegar a eso”.

En este sentido recordó que “Néstor (Kirchner) gobernó la Argentina dos o tres años en default hasta que logró el acuerdo con los bonistas privados y con el FMI, y las divisas las usó no para pagar la deuda sino para reactivar la economía”.

(FW)“Si no hay crecimiento no hay posibilidad de pagar”(FWE)

“Nosotros no proponemos el default, pero nos empujan al default. Nosotros no somos el partido del default, pero tampoco vamos a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, no nos vamos a jugar en una timba la democracia”, observó.

Por último, concluyó que “incluso con pandemia de por medio el gobierno de Alberto Fernández logró un crecimiento extraordinario, recuperamos lo que se perdió en la pandemia y buena parte de lo que se perdió cuando gobernaba Macri”.