EL FORMATO QUAT | 7 miradas

Timothy Garton Ash*. El leitmotiv central del equipo de Biden: trabajar con otras democracias. Estados Unidos ya tiene el formato Quad, vinculándolo con Australia, Japón e India. Serán al menos tan importantes como la UE y el Reino Unido cuando se trata de tratar con China.

¿Qué es lo mejor que el mundo puede esperar ahora de los Estados Unidos bajo el presidente Joe Biden?. Ser un país líder en una red de democracias post hegemónicas.

La reducción tiene dos causas: el declive de Estados Unidos y el aumento de otros. Incluso si Biden hubiera obtenido una victoria aplastante (y los demócratas controlaran el Senado) su poder en el mundo se vería muy disminuido. El presidente Donald Trump dañó su reputación internacional. Es una sociedad con graves problemas estructurales, desde la atención médica, la raza y la infraestructura hasta la hiperpolarización impulsada por los medios y un sistema político disfuncional.

En una reciente encuesta autorizada (Eupinions) más de la mitad de los entrevistados de la Unión Europea dijeron que la democracia en los Estados Unidos es “ineficaz”. Fue antes que Trump denunciara como “fraude” el proceso electoral de su país. En comparación con el período sombrío de Vietnam y Watergate, sobrepasa un mínimo histórico para el poder blando estadounidense.

Europa tiene problemas propios, menores al récord de retroceso de Estados Unidos durante los últimos 20 años… Lo mismo puede decirse de Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Aún más ha sido el ascenso de China, facilitado por años de distracción estratégica.

El 46º presidente enfrentará a un país casi amargamente dividido, un gobierno casi con certeza dividida y un partido demócrata que dista mucho de estar unido. Es posible que millones de votantes de Trump no acepten ni siquiera la legitimidad básica de una presidencia de Biden. Su capacidad para impulsar reformas estructurales imprescindibles será bloqueada en tanto los republicanos retienen el control del Senado.

El ámbito en el que tendrá mayor libertad de maniobra es la política exterior. Biden tiene experiencia personal, como ex vicepresidente y como presidente del comité de relaciones exteriores del Senado. Maneja un equipo experimentado. Los miembros de ese equipo identifican sus mayores desafíos estratégicos como las “3 C”: Covid, con sus consecuencias económicas globales, cambio climático y China. Es una agenda apta para los aliados de Europa y Asia, incluso el acuerdo climático de París, abandonado hace días por Washington.

La OTAN es esencial para la seguridad de Europa frente a una Rusia agresiva- La clave para atraer a los europeos desilusionados será ofrecer una nueva calidad de asociación a la Unión Europea.

En esta asociación de iguales, Estados Unidos no siempre se sentará a la cabeza de la mesa. Eso es lo que quiero decir con «poshegemónico».

Los europeos deberían hacer más por su seguridad. El pensador estratégico alemán Wolfgang Ischinger ha sugerido una buena manera de replantear el tema: defensa, diplomacia y desarrollo. Una UE autodenominada «geopolítica» asumirá una mayor carga en su vecindad: al sur, a través del Mediterráneo a Oriente Medio y norte de África, al este, con Bielorrusia, Ucrania y la Rusia agresiva pero fundamentalmente débil de Vladimir Putin.

Un nuevo énfasis en la UE dejará caer a los ultra-Brexiters que dominan el gobierno de Boris Johnson en Gran Bretaña. El gobierno de Johnson proyecta extender la reunión del G7 que recibirá el próximo año a las principales democracias de Asia.

Si la administración de Biden enfrenta una red de democracias, en lugar de una alianza fija o comunidad de democracias. Incluso una “cumbre de las democracias”, un plan favorito del presidente electo. Una red puede mantenerlo flexible, variando las coaliciones de los que están dispuestos de un tema a otro y afinando los difíciles casos límite. Por ejemplo, la India de Narendra Modi: Alejada del modelo de democracia liberal, indispensable para abordar las «3 C».

Identificadas las democracias relevantes; hay que considerar los regímenes antidemocráticos y no liberales. China. China es el mayor desafío geopolítico de nuestro tiempo. Es en sí misma una de las “3 C”, pero también es crucial para abordar las otras dos: el cambio climático y Covid. Es un competidor ideológico y estratégico más formidable de lo que era la Unión Soviética. Su cooperación también es esencial en áreas más amplias.

Al perseguir una estrategia de competencia y cooperación de doble vía, Estados Unidos tiene fortalezas únicas. Aunque el “ejército más grande que el mundo haya visto” terminó perdiendo una guerra contra adversarios tecnológicamente inferiores en Irak, Estados Unidos es la única potencia militar que puede evitar que la China de Xi Jinping se apodere de la democracia china en Taiwán.

Estados Unidos lidera el mundo en tecnología, que es el carbón y el acero de nuestro tiempo. Dadas sus tribulaciones internas, Estados Unidos no puede empezar a hacer frente por sí solo a una China que ya es una superpotencia multidimensional. Necesita esa red de socios en Europa y Asia.

*Nacido en Julio de 1955, estudió una licenciatura y una maestría en historia moderna en la Universidad de Oxford. Columnista habitual en The York Review of Books y The Guardian. Es autor de Los frutos de la adversidad y El expediente, que se tradujo a 18 idiomas.