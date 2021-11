El Frente de Todos buscará interpelar al ministro de Seguridad porteño

El Frente de Todos buscará que el ministro de Justicia y Seguridad porteño responda ante la Legislatura.

El Frente de Todos en la Legislatura porteña presentará este viernes un pedido de interpelación al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, por el caso de Lucas González, el adolescente que murió tras se baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas.

Así lo adelantaron a Télam fuentes de la presidencia del bloque del FDT en la Legislatura porteña, que encabeza Claudio Ferreño. que precisaron que la presentación se realizará antes del mediodía.

Más temprano, la legisladora porteña por el FDT, Claudia Neira, adelantó que Claudio Ferreño, planteó «la posibilidad de presentar hoy una interpelación» a D’Alessandro, para responder preguntas sobre lo que pasó.

Neira: «La Policía de la Ciudad vulneró todas las normas».

«La Policía vulneró todas las normas. Tuvimos una Ministra de Seguridad (en referencia a Patricia Bullrich) que decía que siempre hay que bancarla haga lo que haga. Creo que a la Policía se la banca desde la política e instituciones sosteniendo que cumpla las leyes, pero cuando no se cumplen hay que señalarlo contundentemente», afirmó Neira en declaraciones a AM750.

En ese sentido, sostuvo que, aunque siempre se habla de «la falta de formación de la Policía de la Ciudad, este no es el caso porque no eran recién egresados que no supieron cómo reaccionar o tuvieron temor» sino que ya tenían experiencia.

«Hay una responsabilidad política del jefe de gobierno y del ministerio y del jefe de la policía», sostuvo Neira.

«¿Qué hacían de civil con un auto civil persiguiendo pibes? Y también hay que preguntarse si es un hecho aislado o una dinámica que tiene la Policía de la Ciudad avalada por no sé quién», apuntó la legisladora y agregó que desde este jueves viene recibiendo mensajes de otros chicos que dicen que les pasó lo mismo.

«Hay una responsabilidad política del jefe de gobierno y del ministerio y del jefe de la policía sobre todo en esta dinámica. En las movilizaciones, por ejemplo, está prohibido que haya policías de civil y siempre hay», recordó Neira.