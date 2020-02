El Frente de Todos pidió que se convoque a sesión especial por el proyecto de Deuda

El Frente de Todos elevó un pedido a la presidencia del Senado para que se convoque a una sesión especial para tratar el proyecto de Deuda el próximo miércoles 5 de febrero. Además, que se incluyan los acuerdos para darle ingreso a los pliegos de futuros funcionarios judiciales y del cuerpo diplomático enviados por el presidente Alberto Fernández.

El bloque del ofialismo pidió a la presidencia de la Cámara alta, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, que se oficialice el pedido de sesión especial para este miércoles donde se dará sanción definitiva al proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

Asimismo, el Senado les dará ingreso formal a los pliegos de los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo para desempeñarse como embajadores.

Entre los pedidos de acuerdo para el cuerpo diplomático figuran los del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada (México); Jorge Argüello (Estados Unidos); el ex senador Fernando «Pino» Solanas (Unesco); y el ex vicepresidente de la Alianza y ex representante en el Mercosur Carlos «Chacho» Álvarez (Perú).

También, los ex gobernadores entrerriano Sergio Urribarri; bonaerense Daniel Scioli; y chaqueño Domingo Peppo, propuestos para ocupar las embajadas en Israel, Brasil y Paraguay, respectivamente.

Además, se elevarán los pliegos de Rodolfo Gil, destinado a Portugal; Carlos Raimundi, para la OEA; y Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, para ocupar la sede en Uruguay.

Asimismo, en la sesión de acuerdos el oficialismo pretende retirar el pliego de Inés Winberg de Roca, propuesta por el gobierno de Mauricio Macri para encabezar la Procuración General de la Nación e ingresar el del juez federal Daniel Rafecas, impulsado por Fernández para ser jefe de los fiscales.

