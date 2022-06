El Frente de Todos respaldó el discurso del Presidente en la «Cumbre de las Américas» (video) – NCN

Los partidos políticos que integran el Frente de Todos (FdT) respaldaron hoy el discurso pronunciado ayer por el presidente Alberto Fernández en la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, destacaron la importancia de «reafirmar» la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y subrayaron el «digno reclamo» de un cambio en la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Reafirmar la Celac y su reclamo para que no haya exclusiones es esencial para seguir construyendo protagonismo mundial autónomo de América en este mundo global», expresaron desde el FdT en un comunicado y aludieron así a la decisión de Estados Unidos de no invitar a la reunión a las delegaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en línea con el discurso de Fernández.

Por otra parte, los integrantes de la coalición oficialista también reafirmaron que comparten «el digno reclamo» de un cambio de OEA, que «ha agotado un ciclo de degradación que la llevó a respaldar un golpe de Estado en Bolivia contra un gobierno legítimo», y definieron que «esta postura constituye un principio inviolable en la reconstrucción de una identidad común».

La posición del FdT en este aspecto está en consonancia con las afirmaciones del Presidente, quien pidió ayer durante su alocución en la Cumbre la remoción del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, al cuestionar el rol que tuvo en el derrocamiento de Evo Morales, ocurrido en noviembre de 2019.

Por otro lado, en el comunicado destacaron que mostrar un reclamo común contra el endeudamiento «disciplinador» fue «un gesto que permite ubicar las responsabilidades e intencionalidades de quienes fueran promotores de esa base de desigualdad».

A su vez, pusieron de manifiesto que «la ausencia de Malvinas en el mapa de convocatoria no es un simple descuido y reafirma la voluntad clara de no arriar nuestra bandera» y concluyeron que «somos conscientes que éste no será un camino fácil, pero es el que nos permitirá reconstruir la Patria y el protagonismo de las Américas si somos consecuentes».