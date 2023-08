El fuerte cruce entre Milei y Patricia Bullrich: «Que no se meta con mi marido»

El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, apuntó fuerte contra la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. «Volvió a su época de montonera», dijo el ganador de las PASO y acusó a su rival en las elecciones de «copiarle ideas«. Incluso, apuntó contra ella y su marido por «una operación» sobre un ataque al libertario durante un acto por la AMIA, lo que generó el enojo de la exministra de Seguridad: «Que no se meta con mi marido. Cuando se meten con su hermana, no le gusta».

El ganador de las PASO descartó por completo una alianza con Bullrich, una iniciativa con la que antes de las elecciones ambos habían coqueteado. «Con alguien que clava puñales por la espalda no hago acuerdos«, expresó Milei e hizo referencia a un momento de tensión que vivió durante un acto por la AMIA, en el que estaba presente Guillermo Yanco, esposo de Patricia Bullrich, ya que forma parte de la comisión de familiares de víctimas de la entidad judía.

«Durante los últimos 45 días me llenaron de operaciones y todas vinieron del mismo lado», expresó y también apuntó contra los comentarios del candidato al Parlasur en la lista de Bullrich, Federico Andahazi, quien lo acusó de nazi. «Y no lo echó», dijo Milei sobre la exministra de Seguridad.

Milei a Patricia Bullrich: «Volvió a su época de montonera»

Pese a recibir las felicitaciones públicas de la propia Bullrich y de Mauricio Macri, el ganador de las PASO acusó a la referente del PRO de «copiarle ideas» como la frase «el que las hace las paga«. «Se copió el slogan, la frase es mía y tiene unos cuantos años», afirmó en una entrevista en LN+ con Jonatan Viale.

Javier Milei celebrando su triunfo en las PASO.

«Y copia mal, porque cuando habla en términos de economía dice cosas bastante… Le brotaba el socialismo por todos lados, quería igualar salarios. Volvió a su época de montonera«, señaló Milei. En ese sentido, sobre el pasado de la exfuncionario de Macri, dijo: «Es tan verdad como que yo fui arquero de Chacarita».

Además, también la chicaneó con el resultado de las PASO: «Bullrich salió tercera, tiene 17% de los votos. La que está frenando que pasemos por arriba al kirchnerismo es ella».

La respuesta de Patricia Bullrich a Milei: «Cuando se meten con su hermana, no le gusta»

Entrevistada en LN+ por Alfredo Leuco, la candidata a presidenta de JxC le respondió a su rival: «Que no se meta con mi marido, que se meta conmigo, discuta conmigo, Milei. Cuando se meten con su hermana, a Milei no le gusta. Así que le digo que discuta conmigo».

“Yo soy la candidata a presidenta. Que no se meta con él -su marido- que no hace política. Simplemente estaba caminando por la calle, no hace operaciones, es de buenos modales, no insulta. Discutamos lo que necesita el país porque cuando alguien de la política se mete con su hermana a él le duele, y que se metan con mi marido a mí me duele”, agregó Bullrich.

Sobre la crítica de Milei a los dichos de la referente del PRO sobre redistribuir los salarios en el Estado, ella comentó: «La otra vez planté algo que es ético. Me pregunté cuánto gana un diputado o un senador, y cuánto gana un director de escuela o hospital o un jefe de policía y el del Ejército».

“En ese sentido hablamos de cargos públicos, que desde mi punto de vista la Argentina priorizo los cargos políticos, a los que dan un servicio fundamental a la ciudadanía. Uno piensa el Estado en una forma de categorías. Qué importancia le da uno a la educación si el salario es cinco veces menos que el de la política. Para mí es ético y una deuda social que aquellos que tengan una responsabilidad social tengan un salario adecuado”, señaló.

Patricia Bullrich.

«Milei hizo algunos aportes importantes a la discusión política, y en otras siempre dije que no coincidía, por eso estoy en otro partido, pero yo no cambié, no pasé de decir una cosa a insultarlo. Él ha cambiado, y es él el que tiene que explicar”, concluyó.

