El futuro de Berni

El diario Perfil publicó una larga entrevista de su director con Sergio Berni, secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas Berni es militar, abogado, médico y político. Se diría que el hombre está muy lejos del llamado “progresismo”, moda política que procura una modernidad en los estilos, costumbres y delitos, al uso Zaffaroni por así decirlo. No sorprende su firme adhesión a Cristina Kirchner y su firme papel de chevalier servant en las ideas y acciones de la ex presidenta en territorio bonaerense. Allí gobierna Kicillof, con su lenguaje progresista universitario de izquierdas y por tanto y con mayor resistencia en la densa grey peronista. Un somero resumen de sus declaraciones. Hay que prestarle atención a este hombre.

“Mi relación con Alberto Fernández no es ni buena ni mala, hace muchos años que no hablo con él. Pero mi obligación como un militante, más allá de mi cargo institucional, es apoyarlo para que le vaya bien en su gobierno. Para que nos vaya bien a los argentinos y para que podamos recuperar la autoestima perdida durante estos cuatro años.”

“Muchos que se golpean el pecho diciéndose peronistas avalaron que la Argentina se endeudara. Enarbolan la bandera de la justicia social, pero no expresan la redistribución económica que necesita la Argentina para ser un país equitativo y justo. Hablamos de la necesidad de una nación para desarrollarse de manera constante y permanente en el tiempo.”

“Alberto Fernández no es el presidente del Partido Justicialista. La responsabilidad de mantener esa firme ideología en representación de los intereses de los afiliados del partido y de la nación está en cabeza del partido y su consejo directivo. Solamente en la Argentina tenemos que contestar las cosas que son obvias. Pertenezco a un espacio político, el kirchnerismo, desde hace 32 años. Fui fundador del Frente para la Victoria santacruceño, el espacio que llevó al gobernador Néstor Kirchner a ganar la primera elección. Vivía en Santa Cruz en el año 90 por una cuestión circunstancial. Precisamente, me tocó llegar allá en el año 89. Desde ese mismo momento me puse a trabajar con Néstor Kirchner. Pertenezco a ese espacio político. El Frente de Todos es eso: un frente. Cada uno de los integrantes de ese espacio tiene su jefe político. Para algunos, Sergio Massa es su jefe; para otros, Alberto Fernández. Para nosotros, Cristina Fernández es nuestra jefa política, como para otros es Pino Solanas. Los jefes políticos del espacio que representamos tienen la suficiente madurez política y la suficiente responsabilidad para saber que eso no puede ni va a ocurrir.”

“En materia de seguridad cada uno tiene su equipo y obviamente consulta, porque muchas veces el gobernador tiene mirada específica y veta algún nombre.

“Hay algo que caracteriza a nuestro espacio político es la gran madurez de sus jefes. Es lo que permitió el triunfo contundente en las elecciones de 2019.”

“Convengamos en que en la Argentina existió el lawfare, esa metodología de perseguir en combinación o en una suerte de asociación entre cierto sector del Poder Judicial y del poder mediático. Hoy los medios son un cuarto poder. Sobre todo en la región y muy especialmente en la Argentina. Se difamó, se usaron los medios para generar mecanismos para que después se investigue. “Lo único que tenemos en común en materia de gestión con Frederic es la palabra seguridad.”

La provincia de Buenos Aires tiene una ratio de 2 puntos 49. La ratio alude a la cantidad de policías cada 100 mil habitantes. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ratio de 8 puntos 50, proporcionalmente, tres veces más. Sin embargo, los índices delictivos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires no reflejan esa diferencia. Los países que tienen mejores índices de seguridad en el mundo no son los que tienen más policías, sino los que tienen más fiscales.”

“Canadá es uno de los países que mayor cantidad de fiscales tienen por habitante. Tiene prácticamente una ratio de 10 veces más que en la Argentina. No tiene que ver con cuestiones económicas exclusivamente. Hay otros factores que maneja el Estado que necesitan una amplia coordinación. Ese es nuestro trabajo: generar esos mecanismos. Por ejemplo, en estos últimos cuatro meses en la provincia de Buenos Aires apresamos a unas 92 mil personas. Pero siguen detenidas casi 17 mil, el 20%. ¿El otro 80 dónde está?”

“Ese 80% que no ha quedado detenido, ¿qué está haciendo? Continúa delinquiendo. El gran desafío es generar las bases para que haya una política coordinada a largo plazo. Me refería por ejemplo al hurto o robo. Desde el año 2015 al 2019 aumentó un 175%.”

“La cantidad de homicidios dolosos tiene la Provincia por año tiene una proyección para este año de 1.400. 10% de ellos son femicidios. Fíjese que estamos hablando de casi cinco muertos cada dos días. Alberto Fernández no preside el Partido. La responsabilidad de mantener la doctrina no es suya. La tasa de homicidios en la Argentina viene bajando desde 2003 en adelante. En 2003 la tasa del homicidio era casi de 14 cada 100 mil habitantes. Y viene bajando. Hoy la provincia de Buenos Aires está en un 5,5. La Ciudad de Buenos Aires tiene 4,5, y cuenta con tres veces más policías y tiene tres veces más presupuesto. No estoy diciendo que se trata de un mal funcionamiento de la Ciudad de Buenos Aires, sino que hay un contexto general que excede lo que tiene que ver con acciones preventivas y recursos operativos.”

“Primero, nadie nace ladrón. Segundo, hay un contexto social que empuja a aquellos a delinquir. ¿Cuál es su causa? En la Argentina no lo tenemos estudiado. Por eso, el gobernador nos está dando todo el apoyo para crear el centro de investigaciones del delito y la violencia.”

“El problema surge de la manera con que los países se adhirieron a un sistema que propuso Estados Unidos sobre el combate a la droga. Comienza a partir del año 1980, con Richard Nixon, cuando declaró que el enemigo número uno de Estados Unidos era la droga. A partir de ahí nace la hipótesis de la necesidad de una confrontación abierta. “La pasta base genera mucha más violencia en su comercialización que la cocaína terminada.” Surgen datos interesantes. Como que el 85% de la droga que se produce en Latinoamérica se consume en Estados Unidos. Los muertos los puso Colombia, México, Brasil. Centroamérica, Ese desplazamiento de la violencia del narcotráfico se llama “efecto globo”: si se aprieta el globo en una punta, el aire se desplaza a la otra. Ese desplazamiento desde Brasil empezó a llegar hacia el sur, hacia la Argentina. Tomamos nota de eso y actuamos profundamente en su momento.”

“La vía de comercialización de la cocaína por excelencia era Bolivia, a partir del eje Colombia-Perú-Bolivia. Paraguay cambió y hoy es un centro de distribución importante de cocaína y marihuana. Mucho tiene que ver con la hidrovía, porque el 95% del tráfico de drogas se da por vía marítima. Cuando empezamos a ver este fenómeno hace ocho años hicimos una fuerte intervención en Rosario que permitió detener a la banda más importante, Los Monos. No solo los detuvimos, sino que pudimos aportar las pruebas para que sean juzgados por el delito de narcotráfico. A partir de allí, Rosario empezó a tener un problema de violencia vinculado a la distribución, no a la fabricación: a eso se sumó una gran complicidad de la policía. Esa complicidad se fue trabajando y desbaratando.”

“Si yo pregunto cuánto es lo que circula de cocaína o de marihuana por la Argentina, no lo sabe ni usted, no lo sé yo. No lo sabe nadie. Se utilizan índices internacionales que afirman que se confisca entre el 3% y el 5% de la droga que circula. Mayor incautación indica que hay mayor circulación. Hay un dato muy interesante y que me preocupa mucho. Hace muy poquito uno de los custodios de la ministra de Seguridad de la Nación fue descubierto con un kilo de pasta base. La noticia fue que se trataba del custodio de la ministra. Pero para aquellos que estamos en este tema, que sea custodio de la ministra lo único que refleja es la realidad de lo que contamos todos los días: el narcotráfico se infiltra cada vez más cerca del poder. Lo que nadie tomó en cuenta es que lo que se le decomisó no fue cocaína, sino pasta base. Más allá de la circulación, más allá de los decomisos, volvemos a tener la presencia en la Argentina de la pasta base. Es mucho más rentable traer la pasta base a la Argentina y hacer todo el proceso de producción que en Bolivia. El efecto es que cada cadena de producción que se le agrega a la cocaína es una cadena de violencia más. No es algo gratuito.”

“Uno de los pasos más caros de la producción de cocaína es la transformación de la pasta base a clorhidrato de cocaína. Resulta que es mucho más negocio traer la pasta base, hacer el traspaso a clorhidrato de cocaína aquí. Los precursores son mucho más baratos acá, un proceso que viene acompañado de una importante génesis de violencia. Tenemos que estar muy atentos a esta situación. Y eso implica realizar tareas de inteligencia muy fuertes. ¿Vamos a terminar con el tema? No mientras sigamos con este paradigma de lucha contra el narcotráfico, cuyo efecto es muerte, fracaso y que el narcotráfico se siga expandiendo a través del mundo. No hay un solo caso de éxito de lucha contra el narcotráfico en el mundo. Si no estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, aunque parezca políticamente incorrecto, y empezamos a discutir un nuevo paradigma de cómo afrontar el problema del narcotráfico, vamos a seguir hablando de esto dentro de diez años igual que hoy. “Si un comisario besa al llegar a la comisaría a un cabo al saludarlo, se perdió todo el respeto y el control.”

“Nadie juega donde no hay plata. Nadie consume drogas sin plata. Una de las consecuencias de los problemas económicos en la sociedad es el consumo de droga barata, la aparición del paco, que no sigue siendo más que cocaína. Muchos tienen la fantasía de que es lo que queda en la cacerola en la cocción. Piensan que hacer cocaína es como hacer un flan. Pero se trata de algo mucho más sofisticado. No cualquiera puede cocinar cocaína. Por lo general, son licenciados en química. El paco es la pasta base que no tiene el proceso de clorificación. Por lo tanto, es hidrosoluble y se fuma. Así llega rápidamente al cerebro. Hay una relación directamente proporcional entre velocidad de llegada al cerebro con liberación de serotonina. Como esa liberación es muy rápida, también decae al poco tiempo. Al decaer rápidamente, genera un síndrome fuerte de abstinencia, eso es lo que se percibe entre las personas que consumen paco. Otra característica que tiene la comercialización del paco es su bajo precio, es una droga para aquellos que no tienen poder adquisitivo, aunque ese precio en altas dosis termina generando ganancias mucho más importantes que la de la cocaína.”

“El mando es una potestad unipersonal que tiene que ver con un montón de atribuciones de aquel que conduce. No tiene nada que ver con el comando, que es pluripersonal, que son las actividades que garantizan que el mando se ejecute. El control tiene que ver con la capacidad de generar acciones para que esa verticalidad y ese orden no salgan de su contexto.”

“Tuve oportunidad de aprender mucho con el doctor René Favaloro. Cuando el doctor Favaloro trabajaba en el Sanatorio Güemes. De él tengo dos anécdotas que me marcaron. Lo más importante para un cirujano es saber lo que nunca debe hacer con un bisturí. Es lo mismo que ocurre con la policía. Cuando afirmamos la pertinencia de practicar tiro todos los días. La instrucción en un tiro es saber lo que nunca debe hacer un policía cuando saca la pistola y cuándo la debe sacar y cuándo nunca la debe sacar.”

“Nadie que haya estudiado con él puede desconocer su capacidad técnica, científica y su prestigio internacional; El doctor Zaffaroni plantea un modelo. Y el tema es quién tiene que ejecutar, seguir ese modelo o no. Lo que describe podría funcionar perfectamente en los países nórdicos en los que no existe prácticamente la desigualdad. En Argentina, el modelo propuesto por Zaffaroni, lejos de ser conducente, es contraproducente. Y es más contraproducente para la provincia de Buenos Aires. Ese es mi desacuerdo, más allá de que rescato los valores profesionales y científicos sobre derecho penal.”

“Coincido en varias cosas con la ministra Frederic, pese a la intencionalidad por generar noticias… Soy una persona frontal que digo lo que pienso. Coincido en muchas cosas con la ministra, lo que pasa es que tenemos dos funciones totalmente distintas. Lo único en común es la palabra seguridad. Pero ella es ministra de Seguridad de la Nación, y yo, ministro de Seguridad de la Provincia, dos realidades totalmente distintas, dos funciones totalmente distintas. Lugares del Conurbano en los que la policía no puede entrar, dado el hacinamiento.” Tampoco es un tema con la ministra: ella es la cabeza. Nadie puede desconocer que para que dos acciones sumen y no resten tienen que estar coordinadas, sobre todo en materia de seguridad. Dos acciones policiales no coordinadas restan en vez de sumar.”

“Estoy por pedido del gobernador Axel Kicillof a pesar de haberle dicho que mi voluntad era retirarme porque entendía que mi etapa y mi proceso político ya habían caducado. La necesidad de la provincia de Buenos Aires hace que hoy esté en este lugar, pero no tengo ninguna proyección hacia futuro.”

Esta definición ofrece otra lectura: suele ocurrir que los hombres no suelen proyectar el futuro; es el futuro es responsable de proyectarlos.