El G20 acordó integrar a la Unión Africana como miembro permanente

El G20 acordó incorporar a la Unión Africana como miembro permanente del bloque, según anunció el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el inicio de la primera sesión plenaria de la cumbre que se desarrolla hasta el domingo en Nueva Delhi.

«Es un honor dar la bienvenida a la Unión Africana como miembro permanente de la familia del G20. Esto fortalecerá al G20 y también fortalecerá la voz del Sur Global», dijo Modi al inicio de la sesión.

De esta manera, el primer ministro indio invitó formalmente al presidente de la Unión Africana, Azali Assoumani, a «tomar asiento como miembro permanente del G20» luego de haberse llegado a un acuerdo con los estados miembro.

Honoured to welcome the African Union as a permanent member of the G20 Family. This will strengthen the G20 and also strengthen the voice of the Global South. pic.twitter.com/fQQvNEA17o

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023