El G7, ‘listo para actuar’ ante la ‘amenaza al orden global’

El G7, que agrupa a las economías avanzadas, condenó este jueves la invasión rusa a Ucrania y aseguró que el ataque constituye «una seria amenaza para el orden internacional, con ramificaciones más allá de Europa».

«Estamos listos para actuar, si es necesario para hacer frente a posibles perturbaciones», afirmaron los países en un comunicado.

Mientras el G7 advirtió que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, «se ha colocado en el lado equivocado de la historia», el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó que el bloque adoptará sanciones “devastadoras” contra Moscú.

El grupo, integrado por Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, pidió a Putin retirar inmediatamente sus fuerzas de Ucrania y «detener un baño de sangre en Ucrania».

Además, se declaró listo para actuar si la invasión rusa a Ucrania provoca «perturbaciones» en el aprovisionamiento de energía.

«Estamos vigilando de cerca las condiciones del mercado global de petróleo y de gas», apuntó el G7 en el texto, según consignó la agencia AFP.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022