El García Márquez que odiaba las mentiras

Cuando murió Eligio, en el verano de 2001, le pregunté por su figura a su amigo Gustavo Tatis, también gabosiano muy ilustre, autor de La flor amarilla del prestigitador (Navona 2019) sobre la familia del autor de El coronel no tiene quien le escriba. Me dijo que, aunque su madre lo bautizó también Gabriel, Eligio nunca presumió de ese patronímico. “Eligio luchó por ser él, no quería vivir de la fama de su hermano mayor; en algunos casos, como Vargas Llosa, con el que estuvo en Caracas cuando a Gabo le dieron el Rómulo Gallegos, no podía disimular, pero ante otros, como Guillermo Cabrera Infante o Alejo Carpentier, se presentaba como Alejo García, y como Alejo García firmaba luego esos reportajes”.

Una vez, entrevistando a Carpentier precisamente, Eligio llegó al paroxismo de su retraimiento. “¿Cómo se llama usted?”, le preguntó el cubano. “Eligio García”, le respondió. Ante la insistencia del maestro tuvo que soltar la otra parte del nombre. “¡¡¿Y por qué no me lo dijo antes?!!”. Una vez concurrió Eligio a un concurso literario. Si no es bueno, no lo premien, avisó su hermano. No lo premiaron. Me contó Tatis que, cuando se le presentó el tumor que acabaría con su vida, Gabo le proporcionó a Gabriel Eligio toda su ayuda. “Él lo amaba”, me dijo Tatis en aquellos momentos en que el duelo era por Eligio, “y no quería ser él”. En todo caso, “fue un puente hacia él”.