El Gobernador de Mendoza anunció el aumento del 45% para estatales y SUTE salió al cruce

Este jueves, el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, anunció que el Ejecutivo provincial les otorgará el 45% de aumento a todos los sectores públicos: “Al gremio Ampros le reconocimos el 45% de aumento en su salario, esto comenzó como un reconocimiento al esfuerzo de los profesionales de la Salud en medio de la pandemia”.

En contraposición, desde el Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación (SUTE) salieron con los tapones de punta y criticaron los dichos del mandatario provincial, y lo tildaron de “oportunista” y agregaron que “ha utilizado el cierre de campaña electoral para jugar con las necesidades de miles”.

Cabe destacar que ayer, Suarez brindó un discurso y dijo: “Quiero anunciarles que hoy cerramos el mismo porcentaje (45%) para todos los empleados públicos con ATE, para que no queden desfasados por la inflación. No solo invertimos en buenos servicios sino en el recurso humano también. Esto no significa endeudarnos ni tomar crédito, lo hacemos con el buen orden en las cuentas provinciales”.

Pero como respuesta a esos dichos, desde SUTE remarcaron que “el sindicato más grande de la provincia, no ha sido convocado a paritaria salarial”.

Con las declaraciones realizadas hoy por el gremio, desdicen al gobernador mendocino, quien ayer sostuvo que “esta tarde cerramos con ATE, y con SUTE el lunes”, dando a entender que los habrían convocado, y continuó “también lo hicimos con judiciales y otros gremios. Está todo hablado con ellos”, aseguró.