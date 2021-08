El gobernador de Nueva York negó acusaciones de acoso sexual – Télam

Cuomo neg las acusaciones en su contra de acoso sexual. Foto: AFP.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, neg este martes las acusaciones de “acoso sexual a varias mujeres”, incluidas sus empleadas, hechas hoy por la fiscal general del estado, Letitia James, al anunciar los hallazgos de su investigacin sobre las acusaciones contra el poderoso demcrata, en la que se lo seala de instituir una cultura de miedo dentro de su gobierno.

“Quiero que sepan directamente de m que nunca toqu a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, asegur Cuomo en un discurso televisado.

“Tengo 63 aos. He vivido toda mi vida adulta a la vista del pblico. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido”, afirm, y agreg que haba publicado una respuesta a las acusaciones en su sitio web.

Cuomo se pronunci despus de la publicacin de un explosivo informe por parte de la oficina de la fiscal general de Nueva York, que provoc llamados inmediatos a su renuncia.

El gobernador, un veterano poltico que se volvi especialmente popular durante la pandemia de coronavirus, dijo que tena el hbito de besar y tocar a las personas como un gesto de calidez y amistad, a menudo en pblico.

“Me han visto hacerlo en la televisin durante todas mis ruedas de prensa y durante 40 aos antes de eso”, enfatiz.

“Trato de hacer que la gente se sienta cmoda. Trato de hacerles sonrer. Trato de conectarme con ellos y trato de mostrarles mi aprecio y mi amistad”, aadi.

“Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las haba apreciado del todo. Y he aprendido de esto”, sentenci el gobernador, citado por la agencia de noticias AFP.

Ms temprano, James, tambin en conferencia de prensa, anunci: “La investigacin independiente ha concluido que el gobernador Andrew Cuomo acos sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, viol la ley federal y estatal”.

La fiscal aadi que la pesquisa demostr que Cuomo “acos sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

El comportamiento de Cuomo no se limit a los miembros de su propio personal, sino que se extendi a otros empleados estatales, incluido una polica, as como a miembros del pblico, segn el informe del fiscal general.

La investigacin, que contempla declaraciones de 179 personas y 74.000 piezas de evidencia, tambin concluy que el gobernador y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exempleada por denunciar su experiencia.

Las acusaciones contra Cuomo se intensificaron en febrero pasado, cuando la exasesora Carlotte Bennett relat aleg que le haba hecho preguntas sobre su vida sexual durante una conversacin de junio de 2020 en su oficina en el Capitolio estatal.

Ella le dijo a The New York Times que interpret los comentarios de Cuomo como “claras propuestas de una relacin sexual”.

Otra exasistente, Lindsey Boylan, afirm que le haba realizado gestos inapropiados, incluido un beso no deseado.

Si bien los investigadores describieron repetidamente la conducta de Cuomo como “ilegal”, una nota al pie del informe estableca que no llegaba a una conclusin sobre “si la conducta equivale o debera ser objeto de un enjuiciamiento penal”.

Cuomo neg las acusaciones de tocar a alguien de manera inapropiada, pero en un comunicado difundido en febrero pasado reconoci que algunos de sus comentarios en el lugar de trabajo “pueden haber sido insensibles o demasiado personales” e interpretados como un “coqueteo no deseado “.

La investigacin sobre las denuncias de acoso sexual es una de varias que la oficina del fiscal general del estado lanz contra Cuomo y su crculo ntimo, y que dej al gobernador con aspiraciones presidenciales en medio de una tormenta poltica.

Las controversias que envuelven ahora al gobernador estn muy lejos de la aclamacin que recibi al comienzo de la pandemia de coronavirus, que logr manejar bastante bien.

En enero, James dio a conocer un informe sobre el manej de las muertes en hogares de ancianos durante el brote de Covid-19, que el Gobierno de Cuomo subestim en aproximadamente un 50% las muertes de residentes de hogares de ancianos.

Adems, James investiga si Cuomo us recursos oficiales para escribir y lanzar su libro, “Crisis estadounidense: lecciones de liderazgo de la pandemia Covid-19”.