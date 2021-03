El gobernador de Nueva York se disculpó por su conducta pero afirmó que no renunciará – Télam

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York denunciado por acoso.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunci este mircoles que no renunciar a su cargo, luego de que tres mujeres, dos de las cuales trabajaron para l, lo denunciaran por acoso sexual durante la ltima semana y se disculp por haber actuado de una manera que hizo que la “gente se sintiera incmoda”.

“No voy a renunciar”, dijo Cuomo, de 63 aos, en su primera conferencia de prensa luego de la revelacin de las acusaciones, y asegur que cooperar en la investigacin independiente que desarrolla la fiscal general del Estado, Letitia James, desde el lunes pasado.

El gobernador de Nueva York continuar en su cargo.

El gobernador demcrata, cuyo mandato terminar a finales de 2022 y podra presentarse a una cuarta gestin, pidi disculpas por su conducta y exhort a los habitantes que no se esperen el informe de la revisin antes de tener una opinin.

“Ahora entiendo que actu de una manera que hizo que la gente se sintiera incmoda. No fue intencional, y me disculpo sincera y profundamente por eso. Me siento muy mal por ello y, francamente, me da vergenza”, agreg el tambin abogado, en un fragmento de la conferencia, difundido a travs de redes sociales.

En la misma lnea, reiter: “Nunca toqu a nadie de manera inadecuada, nunca supe en ese momento que estaba haciendo que alguien se sintiera incmodo y, ciertamente, nunca tuve la intencin de ofender, lastimar o causarle dolor a nadie, es lo ltimo que querra hacer”.

Apoyos y crticas

El gobernador Cuomo decidi ofrecer su primera conferencia de prensa tras las acusaciones de abuso sexual, un da despus de que la congresista Kathleen Rice, de su mismo partido, reclamara su renuncia.

Adems de Rice, otros polticos demcratas y republicanos, respaldaron a las denunciantes y se unieron a asociaciones contra el acoso para sumarse al pedido de dimisin.

Por su parte, el alcalde de New York, Bill de Blasio, tambin demcrata y un viejo rival de Cuomo, expres el martes: “Si estas acusaciones son ciertas, no puede gobernar”.

El funcionario demcrata pas de ser la contracara predilecta de los demcratas frente al entonces presidente Donald Trump en la gestin de la pandemia y un posible futuro presidenciable, a un dirigente jaqueado en su estado por acusaciones de maquillar las muertes por el brote y tres denuncias de acoso sexual en solo unos meses.

Las denuncias

En enero ltimo, la fiscal James lo acus de maquillar las cifras de 15.000 fallecidos en los geritricos, al descontar a los residentes que -dada su gravedad- haban sido trasladados a hospitales, donde finalmente murieron.

A esta delicada situacin, se sum a partir de la semana pasada una catarata de acusaciones de acoso sexual.

La ltima de ellas la hizo Anna Ruch, de 33 aos, quien relat al diario The New York Times que Cuomo le haba preguntado durante una boda en 2019 si poda besarla, luego de que ella empujara la mano que l le haba puesto en la parte baja de su espalda.

Las dos anteriores corresponden a Charlotte Bennett, una excolaboradora de Cuomo, quien dijo haber sido acosado sexualmente el ao pasado, y la de Lindsey Boylan, una exasesora que describi un contacto fsico no deseado por parte del gobernador.