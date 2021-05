El Gobernador Gerardo Zamora inauguró un jardín de infantes en el departamento Salavina

El mandatario inauguró la ampliación y refacción de una escuela, el nuevo edificio del jardín de infantes y entregó 15 viviendas sociales.

Bajo un estricto protocolo y cumpliendo todas las normas vigentes por el covid- 19, el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora dejó formalmente habilitadas las obras de refacción y ampliación del edificio de la Escuela Nº 859 “La Andariega” y el nuevo local del Jardín de Infantes Nº 887 “Mis Pichones” en la localidad de Anga, departamento Salavina. Además, el Primer Mandatario en el marco del programa de viviendas sociales, entregó en la oportunidad 15 viviendas a familias de parajes vecinos.

Acompañando al Dr. Gerardo Zamora estuvieron, el vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif; ministro de Obras, Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Arq. Argentino Cambrini; subsecretario de Promoción Humana y Relaciones Institucionales del Ministerio de Desarrollo Social, Arq. Ernesto Fernández y el Intendente de los Telares, José Araujo.

Inauguración del Jardín de Infantes

El Gobernador, acompañado por las demás autoridades, inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes N’ 887 “mis pichones” en Anga, departamento Salavina donde, además, acompañó la directora del establecimiento Prof. Elsa Ponce.

Remodelación edilicia.

Posterior al corte de cinta para dejar formalmente habilitado el edificio donde concurrirán 25 chicos, el Primer Mandatario recorrió el interior junto a la docente del Jardín, Silvana Saavedra y la directora Elsa Ponce, observando en detalle el nuevo edificio con el que contará la comunidad educativa de dicha localidad, y que beneficiara no solo a los pobladores de Anga sino también a niños y niñas de sus alrededores.

Memoria descriptiva del Jardín: es un edificio de dos salas, (cocina, dirección, sanitarios), aljibe y cerca perimetral. Dicha obra consiste en la construcción de un edifico nuevo desde los cimientos de dos aulas, dirección, cocina, sanitarios para el docente, dirección y sanitarios con ante baños para ambas salas, con un portal de ingreso y una cerca perimetral.

Inauguración obras en la Escuela

Seguidamente, la comitiva oficial encabezada por el Dr. Gerardo Zamora, dejaron habilitado las obras de ampliación y refacción de la Escuela N’ 859 “La Andariega”.

Junto a la Directora de la Institución, Prof. Elsa Ponce, el Dr. Gerardo Zamora recorrió las nuevas y modernas aulas con las que cuenta el nuevo edificio escolar que alberga a 76 alumnos, en el turno mañana funcionará la primaria y por la tarde la Secundaria.

Equipamiento completo.

Además, las autoridades visitaron el sector del comedor, Biblioteca y las demás áreas de la escuela en donde pudieron observar los modernos elementos que tiene la institución y que viene a cumplir un punto vital de esta gestión de gobierno, donde se les brinda las mismas herramientas y un moderno equipamiento tanto a los alumnos de la ciudad Capital, Banda o del interior más profundo de nuestra Provincia, como es el caso de la localidad de Anga; para reafirmar la enseñanza y el aprendizaje de todos los alumnos de Santiago del Estero.

Memoria descriptiva de la escuela: se realizó la demolición y ampliación de tres aulas, galería, modulo sanitario, cocina, patio cubierto y cerca perimetral. Además, se realizó la reparación de aljibe, patio cubierto, instalación eléctrica, fogón, cerca perimetral con pórtico de ingreso y se realizó la limpieza total de la obra.

Luego del recorrido y durante el acto protocolar, la directora del establecimiento, Prof. Elsa Ponce dijo “estoy muy contenta, es algo que nunca nos imaginábamos porque estábamos en una escuela rancho. Esto es lo máximo que tenemos, hermoso, nos hacía muchísima falta ya que hace 26 años que estoy trabajando aquí y de los 26 años que lucho para tener una escuela así, y por fin, gracias a Dios y al gobernador se nos dio”, dijo para agregar “es un sueño cumplido para todo el personal de la escuela y para toda la comunidad. Contamos con escuela primaria con 76 alumnos y también en la tarde trabaja el secundario”. Finalmente, la directora señaló “muchísimas gracias señor gobernador por esta casa de estudios que nos ha brindado. Estamos muy agradecidos y contentos, y con una emoción inmensa”.

A su turno, el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora en primer término agradeció a “toda la comunidad de Anga que nos haya recibido y poder estar aquí un día lunes, como nos hemos impuesto fundamentalmente para inaugurar obras educativas”.

Seguidamente comentó sobre “las 15 viviendas sociales que dejamos inauguradas aquí en la zona” y agradeció a “la Municipalidad de Los Telares por la colaboración con el programa de viviendas sociales. Para nosotros tiene muchísima importancia este programa no solo porque significa un techo digno de toda la familias beneficiadas en estado de vulnerabilidad habitacional y mejora en calidad de vida”, sino también porque es para “combatir el Chagas y también porque genera trabajo en la zona y movimiento económico de toda la provincia”.

Luego el primer mandatario provincial destacó que todos los días lunes se vienen inaugurando escuelas y se refirió a “la actividad educativa presencial cuidada, y esto significa que haya burbujas, que los chicos mantengan el distanciamiento” para cuidar a “nuestra comunidad educativa y podamos tener la posibilidad de cumplir con el calendario escolar haciendo este esfuerzo que agradezco a los docentes”, señaló.

Testimonios

La docente Sandra Farías, dijo “estoy muy feliz, muy emocionada, realmente es gratificante después de tantos años de estar en este colegio. Estoy desde que me inicié a los 19 años, y de pronto haber venido a la escuela rancho y tener hoy este edificio de esta magnitud, con estas características, con este confort que nos permite brindar a nuestros alumnos una educación igualitaria, eso es muy reconfortante. Gracias a nuestro gobernador el Dr. Gerardo Zamora que vela, no solo por los intereses de la ciudad, sino también por la zona rural que muchas veces ha sido olvidada. Y darle a nuestros niños la oportunidad de educarse en un espacio digno de poder desarrollarse, no solo el nivel primario sino también el nivel secundario, como lo es esta institución, y de esta manera nuestros niños aseguran la trayectoria escolar, tenemos asegurada la permanencia, la continuidad y luego que ellos también pueden seguir estudiando en otros niveles para poder desarrollarse profesionalmente dentro de nuestra comunidad y no que tengan que emigrar a otras provincias. Eso es muy importante”.

El presidente de la cooperadora, Marino Gigena señaló “si la verdad que estamos muy contentos y muy emocionados. Agradecerle, sin duda al gobierno por esta obra que ha hecho, en nombre de todos los vecinos, los alumnos y de toda la comunidad en general esperábamos hace mucho tiempo esta obra, ya que nos hacía mucha falta en la comunidad y por suerte se nos dado “.

Evangelina Acosta, es madre y ex alumna de la institución y dijo “estamos muy agradecidos al gobernador y a toda la gente que ha trabajado en esta obra tan linda, que será un beneficio para todos los niños y jóvenes de toda la comunidad. Un beneficio que nosotros nunca tuvimos, porque cuando nosotros concurríamos era una escuela rancho donde se llovía, goteaban todos los techos y no podíamos asistir y hoy ellos van a estar cómodos y felices de tener esta hermosa escuela”.

“Tengo a mi nieta en el jardín y estoy muy feliz porque anteriormente era solo un cuarto un cuartito donde estaban todos juntos, encimados y hoy van a tener su espacio y van a estar muchísimo más cómodos, más tranquilos. Esto es un sueño cumplido para todos”.