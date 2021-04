El gobernador habilitó obras de refacción y ampliación en escuelas de La Banda

Se trata de la escuela “José Manuel Estrada” N° 254 y del Jardín de infantes N° 91 “El Retoño”. Además, visitó la escuela primaria N° 677 “General José de San Martín”, donde se están realizando trabajos de construcción de la segunda etapa

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora dejó habilitadas las obras de refacción y ampliación de la escuela “José Manuel Estrada” N° 254 y del Jardín de infantes N° 91 “El Retoño” en la ciudad de la Banda.

Antes de sendos cortes de cintas, el primer mandatario junto a la comitiva oficial, realizó un recorrido por la escuela primaria N° 677 “General José de San Martín”, de la ciudad de la Banda, donde está en pleno proceso de construcción de la segunda etapa. Cabe señalar que estas importantes obras se construyeron con fondos provinciales.

Acompañaron al gobernador, la presidenta Provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia de Zamora; el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder y los ministros de Obras Públicas, Arq. Argentino Cambrini, de Educación Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif, presidenta del Consejo de Educación, María Elena Herrera; subsecretario de Obras Públicas, Jorge Zuain y el director de arquitectura, Arq. Gabriel Lecuona.

En primera instancia, el Dr. Gerardo Zamora realizó un recorrido por la finalización de la construcción de la primera parte de la escuela primaria N° 677 “General José de San Martín”, de la ciudad de la Banda.

Inauguración de Jardín

Seguidamente se dirigió a la sede del Jardín N° 91, “El Retoño”, donde fueron recibidos por la directora del establecimiento, Lic. Mónica Castillo de Ávila, en la oportunidad dos pequeños procedieron al corte de cintas y luego un breve recorrido por las instalaciones.

Haciendo referencia a la actividad la directora del jardín expresó; “Estamos muy contentos de estar inaugurando este jardín, realmente esta ha sido una obra muy esperada y hoy encontrarnos en este jardín nuevo, un espacio, a donde uno pueda otorgar calidad educativa a través de este establecimiento. Es una alegría inmensa para toda la comunidad educativa, no solo para mi si no para la familia de más de 220 alumnos que tenemos y docentes por supuesto, padres y ex alumnos” y comentó “estoy muy agradecida al Gobierno de la provincia, hoy es una concreción, es una alegría inmensa de toda la comunidad y es una emoción que a veces otra personas no lo puedan entender pero esto es algo que emociona porque es para los niños”

El jardín cuenta con los siguientes espacios: Hall de acceso, sanitarios para docentes, cocina, dirección, sum, 4 salas con núcleo sanitario cada una, patio.

Escuela primaria “José Manuel Estrada” N°254

Seguidamente la comitiva oficial se dirigió al edificio de la Escuela primaria “José Manuel Estrada” N°254, en donde el Gobernador Dr. Gerardo Zamora, dejó formalmente habilitada la moderna infraestructura y equipamiento de última generación que contribuirá en el buen aprendizaje de los niños que asisten a la misma.

Al llegar, en el establecimiento educativo, el Titular del Poder Ejecutivo Provincial fue recibido por el director Oscar Alberto Chazarreta, quien acompañó al Dr. Gerardo Zamora y las demás autoridades al corte de cinta, firma de acta, descubrimiento de placa y el recorrido por las nuevas instalaciones del edificio escolar, visitando las diferentes áreas de la institución, como: rectoría, biblioteca, sala de informática, aula tecnológica, recepción, comedor, cocina y el laboratorio.

Tras dejar habilitada la obra el director expresó; “estamos muy alegres, enormemente satisfechos por el cambio. Esto es muy importante para nosotros ya que antes estábamos en una escuela deteriorada, rota, con filtraciones con baños no saludables y ahora tenemos este edificio que es un sueño hecho realidad. Tenemos lo mejor” y agregó “esto es un avance muy importante en el ámbito educativo, para nosotros, para los niños, sobre todo para que los niños se sientan cómodos, como en sus casas, las aulas son muy cómodas, lindas, equipadas, todo con equipamiento con tecnología. También contamos con todos los protocolos de bioseguridad, para que los niños concurran y sus familias estén tranquilas”.

Por su parte el gobernador Dr. Gerardo Zamora dijo; “les agradezco por el recibimiento, es una alegría estar aquí, gracias por el esfuerzo que hacen en cuidarse, cuidar a los chicos y su vez, poder cumplir con el ciclo lectivo”.

Memoria Descriptiva:

La obra consiste en la ampliación, refacción y la ampliación consta de la construcción, en planta baja, de hall de acceso, galerías, dirección, vice dirección, secretaría, sala de docentes, office, sala para el personal, cinco aulas nuevas, bibliotecas y baños para alumnos y minusválidos a la que se suma el comedor. En la planta alta se construyeron cuatro aulas, sala de informática, depósito, baños para alumnos y galería de circulación.

El edificio cuenta con las siguientes dependencias: dirección, vice dirección, secretaría, sala de docentes, 14 aulas, biblioteca, sala de informática, cocina, comedor, despensa, depósito, office, baño para alumnos, baño para el personal, baño para minusválidos, galería, patio cubierto

Agradecimientos por la escuela “José Manuel Estrada” N°254:

La docente del establecimiento educativo, María Eva Díaz, expresó: “Estamos felices de recibir una escuela toda cambiada, renovada pero ante todo quiero agradecer infinitamente en nombre de toda la comunidad educativa, al gobierno de la provincia, por esta nueva institución que hoy estamos recibiendo, es un orgullo. Contamos con la última tecnología, tenemos aulas digitales, una biblioteca con libros actualizados donde podrá investigar y trabajar cómodamente, respetando por supuesto el protocolo, que ya está impuesto. La verdad estoy muy emocionada por este nuevo edificio que tenemos para disfrutarlos”.

Para finalizar, la mamá, Estela Santillán, agregó: “Estamos muy agradecidos por todo lo que están haciendo por la vuelta a las escuelas, con la presencialidad de los chicos. Esto es un cambio significativo, nos llena de emoción, al ver la escuela como ha quedado y con el entusiasmo de los chicos que al ver que esta hermosa la escuela. Agradecida al Gobierno por la preocupación en la educación”.