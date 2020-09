El Gobernador Quintela brindará asistencia financiera a trabajadores PEM

Empleados PEM Autoconvocados fueron recibidos por el gobernador Ricardo Quintela, en la oportunidad les garantizó a los trabajadores y trabajadoras del Programa de Empleo Municipal (PEM), que les otorgará asistencia financiera por tres meses, octubre, noviembre y diciembre.

En ese sentido, Romina, una trabajadora PEM, manifestó a Radio Independiente que “la lucha de los trabajadores PEM es porque cobramos un sueldo inferior y se realizan tareas esenciales como es la recolección de residuos, barrido, entre otras tareas y el reclamo que se estuvo manifestando es por aumento de sueldo y pase a planta” sostuvo.

“Tuvimos una reunión con la intendenta Inés Brizuela y Doria donde nos manifestó cómo era la situación financiera del municipio y las razones por las cuales no podía realizar un aumento”.

Pidieron una audiencia con el Gobernador “y ayer nos recibió a los PEM Autoconvocados, se trataron los dos puntos más importantes por lo cual los PEM venimos trabajando y se logró el objetivo, el Gobernador nos prometió una asistencia, un bono, por estos últimos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, el monto del mismo lo anunciará él luego de una reunión que mantendrá con la intendenta en estos días”. detalló.

“Nos manifestó que por el momento no se puede anunciar como aumento porque no estaba estipulado en el presupuesto de este año, pero sí para el año que vine, es su intención que todos los trabajadores precarizados de la Provincia no haya ninguno que perciba menos de 10 mil pesos, para nosotros fue una noticia muy importante ya que nuestro sueldo es de 5 mil pesos en algunos casos, en su mayoría” dijo.

También la promesa es ir incorporando paulatinamente a los compañeros a planta. Asimismo “creo que los dos ítem fueron logrados”.

Por último, destacó el buen diálogo que tienen tanto con el gobierno y el municipio.