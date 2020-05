El Gobernador Quintela encabezó los actos por el 25 de Mayo

El mandatario, junto a la vicegobernadora Florencia López y la intendenta capitalina Inés Brizuela y Doria, recibió la tradicional diana de honor. “Celebramos 210 años de la Revolución de Mayo en un contexto particular pero más unidos y unidas que nunca ¡Viva la Patria!”, expresó en sus redes sociales.

Este lunes, el gobernador Ricardo Quintela participó de las actividades desarrolladas para celebrar los 210 años de la Revolución de Mayo de 1810. Luego del acto protocolar el mandatario envió un mensaje a los riojanos y riojanas y afirmó que “la ciudadanía de La Rioja, como parte de la Argentina Federal, tenemos que levantar los brazos y no decaer, mirar con optimismo el futuro”.

Las actividades previstas dieron inicio a las 7 de la mañana en la explanada de Casa de Gobierno con el toque de la Diana de Honor a cargo de la Banda de Música del Regimiento de Infantería N° 15. Posteriormente el Mandatario y las autoridades presentes se dirigieron a la Plaza 25 de Mayo donde se realizó el izamiento de las banderas nacional y provincial. Seguidamente se procedió a entonar el Himno Nacional Argentino y el de La Rioja. Luego el obispo Dante Braida realizó la bendición y ofreció la homilía a los presentes. Para finalizar el acto conmemorativo se dejaron ofrendas florales en el monumento erigido en honor al General José de San Martín.

En la oportunidad, Quintela dijo que “es una forma atípica de festejar el Día de la Patria puesto que lo tradicional está totalmente prohibido, por lo tanto vamos a estar a la altura de las circunstancias”. Agregó que “es un día para reflexionar, para poder combatir a este enemigo invisible y rápidamente poner a la Patria de pie que ya venía golpeada”.

“La ciudadanía de La Rioja, como parte de la Argentina Federal, tiene que levantar los brazos y no decaer. Mirar con optimismo el futuro por más que todavía no se despeje la visión. Esperemos que todos tengamos la fortaleza suficiente para que entre todos pongamos la Patria de pie. Les pido fundamentalmente a los riojanos y riojanas que se queden en sus casas, se cuiden y no dejen de darle batalla a este virus”, recalcó el Gobernador.

Del acto participaron la vicegobernadora, Florencia López; la intendenta de Capital, Inés Brizuela y Doria; el diputado nacional, Sergio Casas; la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera; el jefe de Gabinete, Juan Luna; el secretario General de la Gobernación, Armando Molina; diputados provinciales; concejales; integrantes de la Policía de la Provincia; del Regimiento de Infantería N° 15 y del gabinete provincial.