El Gobernador Quintela entregó siete ambulancias para Capital y Zonas Sanitarias

En la jornada de este martes, el gobernador Ricardo Quintela encabezó un acto de entrega de siete ambulancias para reforzar el sistema sanitario provincial, que serán destinadas a zonas del Interior provincial, y para el Servicio de Emergencias 107 de Capital. Las modernas unidades significan una inversión de 47 millones de pesos.

Las ambulancias fueron repartidas para el Hospital de Zona V Chamical; para Zona VI de Chepes; Zona IV de Villa Unión; Aimogasta y dos para Capital, de las cuales una es para el 107 y la otra para derivaciones.

En ese marco, el mandatario provincial hizo hincapié en la acción de “fortalecer el sistema sanitario con equipamiento adecuado para la movilidad” y sostuvo que “es un día de satisfacción, porque son inversiones de casi 50 millones de pesos, y queremos seguir invirtiendo, porque hay dificultades para conseguir los furgones y los mismos problemas tuvimos con las unidades para la policía”.

“En cuanto a servicios esenciales, la Constitución nos obliga a prestar salud, educación, seguridad y justicia. Son cuatro servicios que queremos fortalecerlos para que estén rápidamente sirviendo a la comunidad”, estableció.

El Gobernador Quintela remarcó que desde su gestión “comenzamos con la eliminación de la precarización laboral, no cubrimos a todos, nos falta Capital y una parte de Chilecito, pero en Capital es donde más tenemos. Lo vamos a hacer en forma paulatina para que alcance a todos”.

“Quiero que sepan que es una pesada carga el tema de precarizados”, reflexionó y aseguró que “vamos a comenzar a eliminar la mayor cantidad de precarizados posibles hacia la finalización de nuestro mandato, para que el trabajador se sienta tranquilo, y pueda trabajar con la motivación que necesita”.

“Queremos armar un programa de crecimiento y desarrollo de toda la provincia”, indicó en otro orden de cosas.

Asimismo, expuso que desde el Estado se busca descentralizar los beneficios, ya que “con Capital como centro, un porcentaje mayor queda”. “Hoy es al revés y queremos que la gente se quede en sus departamentos, para eso necesitan trabajo, viviendas y educación para sus hijos; por lo tanto queremos llevar educación, salud, trabajo y viviendas”, acentuó.

Nuevas obras para mejorar el servicio de Salud

El ministro de Salud de la Provincia, Juan Carlos Vergara estuvo presente en el acto de entrega de ambulancias para las zonas sanitarias del interior provincial y, en ese aspecto, destacó: “este acto sencillo, con contenido importante, tiene que servir para fortalecer el interior provincial, el sistema sanitario, y darle a nuestros trabajadores y a la gente, fundamentalmente, las herramientas para que puedan resolver sus problemas de salud”.

Una ambulancia es muy importante. Necesitamos seguir fortaleciendo el interior provincial, con mejores condiciones. Tuvimos la suerte de conseguir siete ambulancias para zonas sanitarias, derivaciones del 107, y sabemos que damos un pasito, para proveer no solamente a hospitales zonales sino también distritales, para un traslado seguro.

El ministro comentó que existe un avance en el diálogo con la Nación “para resonadores y tomógrafos, que tenemos que retomar con la nueva administración para saber si tenemos que reiniciar o seguimos con lo mismo”.

Vergara adelantó por otro lado una Inversión del hospital de Chilecito, que beneficiará a la zona Sanitaria III, IV, un nuevo edificio del CEDITET y un centro primario nuevo para zona Sur. “Poder reforzar el servicio sanitario es un paso importante”, resaltó.

En tanto, subrayó que en su discurso de apertura de Sesiones, “el Gobernador indicó que 1.414 personas solucionaron su problema laboral en 2020”, sosteniendo que se trata de “algo histórico, y reconocer al recurso humano en Salud, no lo hizo otro gobierno antes”. “Es algo que tenemos que destacar y agradecer al gobernador que haya tenido esta mirada con el recurso humano, porque es quien marca la diferencia, sean profesionales o no profesionales, en un servicio tan sensible como es la salud”, finalizó.

En el acto estuvieron presentes junto al Gobernador Ricardo Quintela, la intendenta de Arauco, Virginia López; el intendente de Rosario Vera Peñaloza, Cristian Pérez; la viceintendenta de General Felipe Varela, Mónica Clara Palacio y diputados de Chamical, Chilecito y Villa Unión.