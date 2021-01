El gobernador Quintela se vacunó contra el Coronavirus

“Agradezco de corazón a todo el personal del Ministerio de Salud y el equipo de areas operativas que desde el COE trabajan para que nuestra comunidad tenga acceso a la vacuna”, dijo en sus redes sociales.

Este viernes, el gobernador Ricardo Quintela confirmó que se dio la primera dosis de la vacuna Sputnik V. El mandatario provincial lo hizo público vía redes sociales.

“Quiero contarles que hoy recibí la primera dosis de la vacuna Sputnik V, agradezco de corazón a todo el personal de @Minsaludlrj y el equipo de areas operativas que desde el COE trabajan para que nuestra comunidad tenga acceso a la vacuna. Entre todos superaremos esta pandemia.” Así lo informó a través de su cuenta de Twitter.

Un día antes ya había hecho lo propio el presidente Alberto Fernández, en una muestra de pleno respaldo a la vacuna fabricada en Rusia que tuvo reparos desde algunos sectores de la oposición lo cual fue repudiado por el oficialismo.

En este contexto, el Gobierno Provincial avanza con la campaña y armado de la logística para la segunda etapa del plan de la vacuna rusa Sputnik V, que será aplicada a personas mayores de 60 años y entre 18 y 59 que padezcan diabetes, obesidad, problemas cardiacos, hepáticos y renales.

Las preinscripciones se llevan a cabo a través de la página del Gobierno de La Rioja www.larioja.gob.ar completando el formulario digital; telefónicamente llamando al 0800-444-0353 -donde también se podrán realizar consultas y evacuar dudas- o de forma presencial en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna en el barrio de Vargas y la Plaza 25 de Mayo de lunes a viernes de 10 a 13 horas, mientras que en el Superdomo podrán hacerlo de lunes a domingos de 19 a 22 horas.

Asimismo, se sumó como punto de preinscripción la Universidad Para el Adulto Mayor (UPAM), ubicada en Hipólito Yrigoyen 138, dónde la atención se realiza de lunes a viernes en el horario de 9 a 13. En este sentido, el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Adolfo Vega, explicó: “Estos lugares estaban pensados para largar con la vacunación masiva y se decidió poner una boca de preinscripción ahí para que la gente se vaya familiarizando con el lugar donde se va vacunar”.

Además, destacó que se contemplan a aquellas personas que no pueden bajar de sus vehículos por dificultades motrices, en tales casos los agentes sanitarios podrán vacunarlos desde el interior del vehículo. “Con esta vacuna no se puede hacer lo que habitualmente hacíamos de ir a domicilio, casa por casa; no se puede porque debemos juntar cinco personas, cada frasquito es para cinco personas, son pocos minutos para que se descongele y pocos minutos para aplicarla y en el traslado perdería su efecto”, señaló el subsecretario Vega.