El gobernador Sáenz anunció que se prohíbe el ingreso de personas a la provincia

El gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que la decisión se tomó conjuntamente con los gobernadores de la región, ya que se realizarán controles simultáneos. “Hay un relajamiento muy grande de la sociedad”, indicó el mandatario salteño recordando que esta semana el Comité Operativo de Emergencia evaluó el cumplimiento de los protocolos de varias actividades por lo que se tomaron medidas de restricción.

Luego de una semana de evaluación de los distintos protocolos, el gobernador Gustavo Sáenz realizó un informe de la situación epidemiológica en los últimos días en la provincia. “Los datos de la evaluación no son buenos. Hay un relajamiento muy grande de la sociedad”, aseguró reconociendo que los casos por Covid-19 se están multiplicando, lo que demanda una serie de medidas.

En este sentido informó que en los últimos días mantuvo diálogo con los distintos gobernadores para realizar controles en forma conjunta. “Hemos tomado la decisión, desde Santiago Del Estero hasta aquí, de que no ingrese más personas”, dijo, por más que tenga residencia en la provincia, recordando que se ofreció un lapso de más de dos meses para que trabajadores golondrinas o estudiantes puedan hacerlo.

Sáenz indicó que la situación de Salta por su geografía es diferente a otras “tiene límites y fronteras con Bolivia, Chile, Paraguay, pero también limitamos con provincias que tienen circulación viral, y que nos obligan a tener que buscar los controles necesarios para poder garantizarle a ustedes la salud y la vida”.

Destacó que “Salta pudo tener una normalidad diferente, donde pudimos disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, de un montón de cosas, que muchos, hasta el día de hoy, no pueden hacerlo”.

Instó a los ciudadanos a quedarse en sus casas esta semana, entre otras recomendaciones como el uso de barbijo, respetando el distanciamiento social. “Tratemos de cuidar sobre todo a aquellos que tiene factores de riesgo, a los más vulnerables. No podemos garantizar que no tenemos circulación viral, hoy podemos decir que epidemiológicamente no, pero no podemos garantizar nada con este virus”, finalizó.

Luego de su mensaje, el Gobernador dio pase para que el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; junto al secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, informen sobre las nuevas medidas tomadas por el Comité Operativo de Emergencia.

Medidas del COE a partir del lunes 6 de julio

☑️Se prohibirá el ingreso de personas a la provincia, excepto transporte de abastecimiento. (Sólo con autorización del COE).

☑️Se limitará la circulación y movimiento de personas en los municipios Orán, San Martín y Güemes.

☑️Se ampliará el sistema de ingreso a comercios, mediante terminación de DNI, a todos los municipios del interior.

☑️Solo estará habilitada la práctica de deportes individuales en la provincia, hasta las 20 horas.

☑️Gimnasios y gastronomía podrán funcionar hasta las 20.

☑️Las reuniones sociales podrán realizarse hasta las 20.

☑️Deliverys podrán funcionar hasta las 00.

☑️Salvo en los departamentos Güemes, Orán y San Martín, se podrá realizar turismo interno, con las modificatorias referidas al horario de funcionamiento de comercios.

▶️Las medidas se extenderán por siete días.