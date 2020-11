El gobernador Zamora se comunicó para pedirnos disculpas

El papá de Abigail, Diego Jiménez, brindó una entrevista televisiva en la que relató lo sucedido luego que su imagen cargando a su hija Abigail en brazos para poder cruzar el límite con Tucumán se viralizara y cobrara repercusión a nivel nacional.

En diálogo con Alejandro Fantino expresó que está “más tranquilo porque el Gobernador Gerardo Zamora se ha comunicado por teléfono pidiendo perdón. Nos dijo que iba a venir a mi casa para pedirle disculpas a mi hija personalmente”.

Por su parte el periodista consideró: “Hay que destacar el pedido de disculpas por parte del gobernador Zamora, que creo es válido”.

Sobre la pequeña su padre reveló que “está más tranquila de la crisis que tuvo, no deja de mencionar las moscas”. Explicó que durante el tiempo que estuvo parada la camioneta en el control caminero, el calor, la presencia de moscas y la discusión sus padres con los policías, le generaron una crisis nerviosa a la pequeña.

Abigail lucha hace cinco años contra un tumor cancerígeno en el músculo de una pierna. Manifestó que en Tucumán le dijeron en un momento que la menor no estaba respondiendo a la quimio y que por eso decidieron llevarla al Garrahan y que allí le dijeron que no podían atenderla porque ya la estaban atendiendo en Tucumán y que no había nada para hacer.

“En Tucumán me dijeron que no se podía hacer quimioterapia porque no había solución. Yo la llevé a Buenos Aires para escuchar otra campana y allí me dijeron que no podían atenderla porque ya la habían visto en Tucumán y creían que no había nada para hacer”, relató.