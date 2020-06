El gobierno alemán no repatriará a sus ciudadanos si enferman de Covid-19 haciendo turismo en el extranjero

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, advirtió que durante el verano no habrá ninguna operación de repatriación organizada por el Gobierno para repatriar a ciudadanos alemanes en caso de que se contagien de coronavirus en un viaje al extranjero, según informa El Heraldo de Aragón. “Quien se infecte en sus vacaciones no debe esperar que nos preocupemos de traerle de vuelta a Alemania“, señaló Maas en el dominical Bild am Sonntag.

“Naturalmente, en casos graves nuestras representaciones en el extranjero están dispuestas a ayudar dentro de sus labores consulares, pero el Gobierno no volverá este verano a enviar aviones especiales para repatriar turistas”, resaltó el ministro.

En España, las Islas Baleares permitirán a miles de turistas alemanes una estancia de dos semanas para calibrar las necesidades de la industria turística nacional. La prueba comenzará el 15 de junio, medio mes antes de que se reabra el turismo nacional.

Además, según la presidenta de Baleares, Francina Armengol, a través de un acuerdo con el grupo turístico alemán TUI, se permitirá la entrada de hasta 10.900 alemanes. Según señala Associated Press, el turismo supone un 12% del PIB nacional y da trabajo a 2,6 millones de personas.

Según los expertos, aparte de ser un aviso para que sus ciudadanos no se descuiden con las medidas de precaución, el ministro alemán podría tener también como objetivo potenciar el turismo interior como una forma de reactivar la economía nacional.

Sin embargo, la aerolínea alemana Lufthansa sí garantizará el retorno de sus clientes en caso de un brote de coronavirus en su destino turístico. “Al que quiera retornar a Alemania le traeremos de vuelta. Da igual que no le dejen entrar en su destino por presentar una elevada temperatura corporal, le obliguen a guardar una cuarentena o porque en el país de destino se produzca un brote del virus. En todos esos casos hay garantizado un vuelo de retorno“, afirmó el presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, en el dominical Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.