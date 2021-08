El Gobierno amplió la denuncia contra Macri por el contrabando de material represivo a Bolivia

Se imputa ahora a Marcos Peña, exjefe de Gabinete, al excanciller Jorge Faurie y el exSecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo.

“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el ex Presidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, advirtió el gobierno.

“Lo hizo apoyado por los imputados en la presente causa, a quienes se agregan tres funcionarios cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada: el ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ex Canciller, Jorge Faurie, y el ex Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo”, dice la presentación.