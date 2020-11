El gobierno anterior se desentendió de los problemas reales de la gente

Periodista: ¿Qué va a pasar con aquellos que ya anticipan que irán a pérdida?

Augusto Costa: Son decisiones empresariales. Nosotros como estado desarrollamos muchas políticas para acompañar al sector cuando no podía funcionar. Cuando no se pudo trabajar, fuimos un gobierno presente. Incluso hay empresarios que ya nos dicen que con producto de la reducción de las capacidades, como pasará en el teatro, no les va a resultar rentable pero que igual, para reactivar la actividad, están dispuestos a correr el riesgo de perder plata o de no poder cubrir costos porque entienden que es peor no abrir que abrir y perder.

P.: ¿Hay actividades que no podrán abrir?

A.C.: Sí, hay actividades que por su naturaleza no pueden funcionar. Los boliches tienen mucha aglomeración y difícilmente se pueda contar con los requisitos para que los que asistan no corran riesgos. Entendemos los reclamos, pero tenemos que cuidar la salud de la gente.

P.: ¿Qué datos concretos hay sobre la cantidad de afluencia que puede darse en los distritos turísticos tradicionales?

A.C.: Sabemos que hay un sector de la sociedad que tiene posibilidades económicas pero que la pandemia también va a ser que muchos elijan no trasladarse. No hay certezas concretas de cuánta va a ser la afluencia por lo que todavía no podemos evaluar la rentabilidad ya que depende de esa demanda. Pero la buena noticia es que vamos a tener temporada y eso no es poco.

P.: ¿La habilitación para propietarios no residentes es parte de una prueba piloto para poder ajustar de cara a la apertura general del 1 de diciembre?

A.C.: No lo vemos de esa manera. Hicimos un relevamiento con los intendentes y todos nos dijeron que con los cronogramas y lógicas de cada municipio se pudo empezar a permitir el ingreso de los propietarios no residentes y que todo viene saliendo muy bien. Es una forma de empezar a trabajar en concreto de cara a la temporada, con los protocolos y todas las medidas necesarias. Es más bien una forma de comenzar a ordenar.

P.: ¿De qué manera va a actuar la Provincia ante un eventual brote en alguno de los distritos?

A.C.: Estamos terminando de cerrar el procedimiento. Al ser una enfermedad tan rara, durante todo el tiempo que convivimos vamos aprendiendo con ensayo y error en diferentes ámbitos. Lo que sabemos es que la temporada la define la situación epidemiológica. Si una persona se contagia en vacaciones deberá seguir un protocolo cuya primera recomendación será que regrese se a su lugar de residencia. En caso de no poder hacerlo por sus propios medios, va a contar con un dispositivo de traslado. Mientras que, en caso de que se necesite un tratamiento, los municipios también contarán con la asistencia necesaria.

P.: Durante las últimas semanas creció mucho el mercado de quintas. ¿Considera que esto responde a un factor de miedo?

A.C.: No, lo que vemos es que hay gente que apuesta por alternativas distintas. Y eso ayuda a descomprimir los destinos tradicionales porque no hay que dejar de lado que mucha gente no va a viajar al exterior y va a concurrir a los distritos habituales. A partir de que podamos ver las reservas y los pedidos de autorización en los municipios podremos garantizar que los municipios reciban a los turistas con las mejores condiciones posibles.

P.: ¿El protocolo va a ser el mismo para todos los destinos?

A.C.: Lo que va a ser homogéneo es el protocolo de cada una de las actividades habilitadas. Lo mismo con la aplicación CUIDAR, que será obligatoria al igual que la validación municipal. En ese sentido, cada municipio, según los criterios y su situación, va a tener la libertad para validar los certificados.

P.: No hay dudas de que el la pandemia afectó al sector. ¿Considera que las políticas del gobierno anterior también generaron esta situación actual?

A.C.: Cuando asumimos nos encontramos con una Provincia en emergencia en todas las áreas. Nuestro plan de gobierno apuntó a enfrentar las urgencias, a trabajar con respuestas de fondo a problemas estructurales, pero si en los cuatro años anteriores a nuestra asunción se hubieran tenido políticas a favor del acceso a la vivienda, la salud, la educación y la producción, igual estaríamos en una situación peor, pero con una espalda diferente. Por suerte, tanto Nación como Provincia entendieron que necesitamos un gobierno presente. Más después de ver cómo el gobierno anterior se desentendió de los problemas de la gente.