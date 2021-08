El Gobierno asegura que el festejo en Olivos no tendrá efecto en una “elección polarizada”

Fiesta de cumpleaños en Olivos, Alberto Fernández.

A 20 días de las PASO, la Casa Rosada considera que la polémica por el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos “no tiene efecto” en las urnas, por lo que “no habrá un impacto en la intención de voto” hacia el oficialismo en las PASO, y pronostica una “elección polarizada” entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

“Lo de Olivos es un tema que está terminado. Es un tema que orbita en este encuadre mediático, pero no hay mucho más espacio para seguir hablando de esto. Las encuestas no muestran un impacto en la intención de voto, no tiene efecto electoral”, resaltaron altas fuentes del Gobierno nacional.

En ese marco, puntualizaron que “la intención de voto” del Frente de Todos “sigue siendo exactamente igual, no se movió ni un punto”, y argumentaron: “Es una sociedad muy polarizada, ya tiene posturas ideológicas consolidadas. A algunos les puede molestar más o menos, pero todos ya tienen preformateada su decisión electoral”.

“El presidente Alberto Fernández es el principal elector que tenemos, es el que más mide a nivel nacional. Por eso, no lo mandamos a Suiza ni lo escondemos”, ironizaron fuentes cercanas al jefe de Estado, en referencia al ex mandatario Mauricio Macri.

Al referirse a los números que se manejan para la elección en la Ciudad de Buenos Aires, respondieron: “Leandro Santoro está muy bien, está haciendo una buena campaña. Ya está consolidado el voto histórico nuestro, que es de 25 puntos, y él está creciendo”.

“Santoro está por encima de esos números históricos en la Ciudad, así que viene bien. No hay chances de ganar en la Ciudad, sí chances de hacer una buena elección y eso es clave hoy. Va a ayudar mucho al número nacional”, graficaron.

El Gobierno reconoce que “la elección legislativa siempre le cuesta mucho” al peronismo: “Hace 16 años que no ganamos una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Es una elección que nos cuesta”.

Para el oficialismo, “hoy el nivel de indecisos es de siete puntos, y hay un votante independiente, que no tiene una postura ideológica, que va a realizar un análisis estrictamente utilitario de su voto”.

“Siempre abordar ese votante independiente es más complicado. Es el tipo de votante que elige en función de sus intereses individuales. Va a pesar más lo económico en ese votante, más que la vacuna”, subrayan en Casa Rosada.

En esa línea, el Gobierno considera que “el Frente de Todos es el frente político que más núcleo duro tiene en la Argentina”, siendo “el doble que Juntos por el Cambio”.

“A nivel nacional estamos arriba de los 30 puntos en núcleo duro, mientras que a nivel provincia de Buenos Aires estamos en 35 puntos. El sello del Frente de Todos es el que va a la elección. Lo cierto es que tenemos candidatos con experiencia de gestión, y que son el testimonio de cómo ha trabajado el frente en este tiempo”, manifestaron fuentes oficiales.

Respecto al mensaje electoral, consideraron que mira “hacia el futuro” y tiene un tono “esperanzador”, en contraposición a lo que -consideran- es el discurso de Juntos por el Cambio que apunta a “descalificar al otro”.

“La oposición hasta acá se presentó al electorado diciendo que había que votarlos porque sino nos convertíamos en Venezuela. Esa es la oferta electoral que tienen. En cambio, nosotros estamos diciendo que queremos revalidar el compromiso que tuvimos en el 2019, que naturalmente se ralentizó, porque mucho de ese compromiso quedó inconcluso por la pandemia”, resaltaron.

Por último, indicaron que “todos los ministros van a hacer campaña”, porque “hay que defender la gestión” que es “la carta de presentación de nuestro frente político”.

“Todos los funcionarios nacionales van a tener presencia territorial, todos van a coordinar con la agenda de campaña”, agregaron.





