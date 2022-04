El Gobierno aseguró que seguirá ‘fortaleciendo’ el acceso a sus derechos

En la provincia de Buenos Aires «el 18% de las asalariadas de la provincia trabajan en casas particulares»

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo este domingo que el Gobierno va «a seguir fortaleciendo el acceso a sus derechos» de quienes se desempeñan como trabajadoras de casas particulares, en el marco de su día.

«Este Día de las Trabajadoras de Casas Particulares quiero reconocer a las mujeres y LGBTI+ que realizan trabajos esenciales para que el mundo se mueva», publicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

«Para cuidar a quienes cuidan, vamos a seguir fortaleciendo el acceso a sus derechos con políticas como el Programa Registradas», completó Gómez Alcorta.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, aseguró que desde su cartera se reafirma el «compromiso en defensa de los derechos laborales».

Desde Twitter, Díaz reconoció la tarea llevada adelante por el Ministerio de Trabajo provincial en la fiscalización «para garantizar la registración» correcta de las trabajadoras y recordó «un antecedente inédito» en donde esa cartera multó por $ 2.438.321 a «dos administraciones de countrys por obstruir la labor de inspección y negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares en el lugar».

«Necesitamos la responsabilidad de quienes emplean para reconocer este trabajo con derechos», reclamó.

1. En el Día de las Trabajadoras de Casas Particulares reafirmamos el compromiso en defensa de los derechos laborales. @TrabajoPBA está fiscalizando para garantizar la registración.

Díaz precisó que «el 99% de las personas que se desempeñan como trabajadores de casas particulares son mujeres», al citar el informe «Trabajadoras de Casas Particulares» de la Subsecretaría de Empleo.

La funcionaria provincial explicó que «el 18% de las asalariadas de la provincia trabajan en casas particulares», que «el 76%» de ellas «no está registrada en la seguridad social», además que «el 74% no tiene obra social», mientras que un «72% no tiene cubiertos sus días por enfermedad», otro «70% no cobra aguinaldo» y «el 69% no tiene vacaciones».

«Registrarlas es justicia social», finalizó su intervención en la red social.

El Programa Registradas fue creado junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género.

El Día de las Trabajadoras de Casas Particulares se estableció en 2013, en conmemoración de la promulgación de la Ley de Trabajo en Casas Particulares.