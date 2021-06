El Gobierno avanza en las negociaciones con laboratorios de EEUU – Télam

Argentina recibi 21.806.145 dosis de las distintas vacunas contra la Covid-19.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, asegur que el Gobierno nacional est “avanzando en diferentes negociaciones” con laboratorios estadounidenses productores de vacunas contra el coronavirus, con la condicin de que estn dispuestos a “adaptar el contrato a la normativa” vigente en Argentina.

“Nosotros venimos avanzando en diferentes negociaciones. Hace meses estamos trabajando con los laboratorios estadounidenses para tratar de destrabar las cuestiones normativas y ningn funcionario argentino se levant de una mesa, ni se fue de ninguna negociacin. Pero si fuera hoy, no se puede”, dijo el jefe de Gabinete de ministros en una entrevista que publica hoy Pgina/12.

En ese sentido, el funcionario dej claro que en las negociaciones no se pierde de vista que los laboratorios deben “adaptar el contrato a la normativa argentina” para que “esas dosis puedan ser utilizadas en el pas”.

En el marco de la llegada de un nuevo envo desde Estados Unidos de 1.139.000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, producidas por la empresa mAbxience en la provincia de Buenos Aires, Cafiero aclar la situacin respecto a las vacunas que la administracin del presidente estaodunidense Joe Biden donar a diferentes pases del mundo.

Sobre las vacunas que donar EEUU

Dijo que “para que esas vacunas puedan estar en Argentina necesitamos un contrato con los laboratorios que las producen” y que las vacunas de laboratorios como Pfizer “no se pueden” acceder con el marco legal del Fondo Covax.

Cafiero fue contundente al explicar que el inconveniente para que lleguen esas dosis a la Argentina “no es que (el Estado nacional) no acepta”, sino que “el laboratorio no va a permitir que se apliquen las vacunas si no hay contrato con ese pas y eso todava no se ha destrabado”.

Sobre la posible compra de vacunas a Cuba, manifest que “se viene avanzando en los registros de la vacuna dentro de la autoridad regulatoria de Argentina -ANMAT- y se sigue trabajando”.

Con la llegada de las dosis de AstraZeneca, Argentina recibi 21.806.145 dosis de las distintas vacunas contra la Covid-19 desde diciembre pasado, cuando el Gobierno nacional puso en marcha el Plan Estratgico de Vacunacin contra el coronavirus.

Adems, entre hoy y el mircoles llegarn desde China otros dos millones de dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm transportadas en dos vuelos especiales de Aerolneas Argentinas y otro vuelo comercial de Qatar Airways.

Segn los datos del Monitor Pblico de Vacunacin, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunizacin en todo el territorio argentino, hasta esta maana fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 20.630.190 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 18.198.899; mientras que 14.504.810 personas recibieron la primera dosis y 3.694.089 ya cuentan con el esquema completo de dos dosis.