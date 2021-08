El gobierno bonaerense anunció que comenzará la vacunación “casa por casa” – Télam

Kreplak anunci que se comenzar a vacunar “casa por casa”.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicols Kreplak, anunci este martes que se comenzar a vacunar “casa por casa” en aquellos lugares del territorio donde se detect menor porcentaje de inoculacin contra la Covid-19.

“Hemos trabajado para poder tener colectivos que funcionen como vacunatorios mviles y poder adentrarnos en territorios donde estemos detectando menor porcentaje de vacunacin y vacunar casa por casa”, asever Kreplak durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El funcionario formul estas declaraciones en La Plata junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y asever que el mircoles los mviles del Ejecutivo provincial estarn en los partidos de Tres de Febrero, San Miguel, La Matanza, Lans y San Isidro.

Tambin se desplazarn por parajes rurales del distrito y a ello se le suma el Tren Sanitario bonaerense, que fue puesto en marcha junto al Ministerio de Transporte de la Nacin para recorrer ciudades de la Provincia con servicios sanitarios.

“El objetivo que tenamos era lograr alcanzar en personas mayores de 50 aos el 60% de cobertura de esquema completo. Ya lo hemos superado y seguimos vacunando a mxima velocidad”, expres Kreplak.

El funcionario sostuvo que “a medida que aumentemos la vacunacin, empiezan a descender no solamente los casos si no tambin los fallecimientos”, y destac que en los hospitales se verifican por estos das “ms egresos que ingresos” de pacientes de coronavirus. Indic que “hay que recordarlo, porque todava existen pocas personas que no se hayan vacunado”

Kreplak se refiri a la variante Delta y explic que hasta el momento se tiene todos los casos identificados sin tener que lamentar contactos estrechos”.

Precis que de 44 casos, 42 fueron viajeros internacionales, y dos casos asociados a importacin, aunque no hay circulacin comunitaria y 43 casos ya finalizaron su aislamiento.

Kreplan insisti en la necesidad de que las personas se inoculen dado que “todava queda una poblacin que no se vacuna que son pocos”, y remarc que “el 98% de las personas que haba recibido Sputnik como primera dosis acept combinar” otro frmaco como segunda dosis.

“Nos encontramos en un momento de mejores condiciones sanitarias debido a la eficacia de las vacunas. Si hubiera una ola nueva, quiz ya no sea de la gravedad de la anterior. Creemos que gradualmente se puede ir comenzando con ms actividades. Estamos a la espera de poder inocular a los menores”, concluy.

De acuerdo al Ministerio de Salud, los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.013.735 y el total de vacunas aplicadas hasta el momento llega a 14.244.894, de las cuales 10.428.451 corresponden a la primera dosis y 3.816.443 a la segunda.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que todas las personas a partir de los 12 aos pueden inscribirse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para recibir la vacuna contra la Covid-19.

En tanto, todos los mayores de 18 aos cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada “vacunacin libre”, es decir, dirigirse sin turno a cualquiera de los 400 puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus, solo con DNI que acredite domicilio en la provincia, y recibir su primera dosis.