El Gobierno británico aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos

El gobierno británico confirmó este sábado que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, será extraditado a Estados Unidos, donde se lo acusa de haber difundido documentos confidenciales y podría recibir una sentencia de hasta 175 años de prisión.

«En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra firmará una orden si no hay ningún motivo que la prohíba», dijo un portavoz del Ministerio de Interior, al confirmar que titular de la cartera, Priti Patel, había firmado el decreto para trasladar al periodista, que tiene 15 días para apelar esta decisión.

El portal WikiLeaks calificó de «día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica» la decisión de Reino Unido.

«Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición a EEUU, el país que planeó su asesinato», señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En ese texto, WikiLeaks anticipó que apelará la decisión, algo que solamente podrá hacer si el Tribunal Superior británico lo autoriza, con la posibilidad de ir en última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según el vocero del Ministerio de Interior, «los tribunales británicos no concluyeron que sería opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange».

«Tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho de tener un juicio justo, y con la libertad de expresión, y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud», agregó citado por la agencia de noticias AFP.

La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence – A dark day for Press freedom and for British democracy

