El Gobierno busca cerrar un acuerdo para estabilizar los precios de los alimentos – Télam

El Gobierno aspira a sellar a ms tardar el lunes un acuerdo con productores y comercializadores de alimentos para mantener los precios estables hasta el 7 de enero prximo, sin descartar la posibilidad de aplicar leyes vigentes para impedir nuevas subas y garantizar el normal abastecimiento de productos de la canasta bsica en caso de no llegar a un consenso.

En su primera actividad al frente de la Secretara de Comercio, Roberto Feletti recibi el ltimo mircoles a representantes de empresas de alimentos y de los supermercados para comunicarles la decisin del gobierno de mantener congelados hasta enero los precios de alimentos vigentes al 1 de octubre, para lo cual debe consensuarse un listado de artculos.

En declaraciones radiales, el reemplazante de Paula Espaol advirti ayer que de no haber acuerdo de ac al lunes prximo se avanzar con la aplicacin de «polticas de precios mximos no consensuadas».

«Yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes, si no, aplicaremos las leyes. Quiero evitar eso», afirm Feletti, quien indic que de haber una contraoferta «nosotros la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo».

De no mediar un acuerdo, Feletti anticip que se aplicar la ley de Abastecimiento y la Secretara tendr que avanzar con «polticas de precios mximos no consensuadas».

«Evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes, que yo trataba de impedir porque yo creo en los acuerdos sociales», seal el secretario, quin detall que las mayores resistencias se perciben en los productores, ms que en los comercializadores.

Tras el descenso registrado en agosto, la inflacin volvi a repuntar en septiembre con una suba del 3,5% en el ndice de Precios al Consumidor (IPC), lo que motoriz la necesidad de poner un freno a la suba en alimentos, que tiene un fuerte impacto en los sectores de ingresos medios y bajos de la poblacin.

Feletti manifest que el intento de ordenar una poltica de precios «genera malestares», tras lo cual aadi: «si hay malestar en los empresarios, ms lo hay en el pueblo».

Asimismo, el secretario de Comercio Interior anticip la intencin de avanzar con acuerdos en otros productos: «Queremos evitar frustraciones por una escalada de precios en lo inmediato en los alimentos, despus vamos a avanzar en otros sectores», seal.

Segn Feletti, el desafo ms inmediato es «garantizar el abastecimiento y los precios para un buen nivel de consumo en este ltimo trimestre».

«Yo he hablado con los empresarios del sector, tanto los comercializadores como los productores, y les plantee que ganen por cantidades y no por precios. No se les est pidiendo que pierdan plata, sino que baje el peso de la canasta alimentaria en los salarios», dijo el titular de la Secretara de Comercio Interior.

«Yo lo que quiero impedir es que alguien en los prximos meses, sobre todo en los perodos cercanos a las fiestas, tenga que dejar un producto en la gndola o en la caja porque no puede pagarlo, en un momento en que Argentina necesita alegra», afirm.

Por consiguiente se espera un lunes intenso en reuniones para acercar las posiciones entre el gobierno y los productores y comercializadores de alimentos, pues es recurrente la posicin contraria de muchos representantes del sector a cualquier iniciativa que implique un monitoreo en los precios.

La ley de Abastecimiento vigente en la Argentina fue sancionada el 20 de junio de 1974, en un momento en que se registraban faltantes de mercaderas por la actitud especulativa de los fabricantes y productores de alimentos.

Voces a favor y en contra

El anuncio de Feletti recibi el apoyo inmediato de entidades de almaceneros y del ejecutivo de la firma Marolio, Juan Fera, quien adelant que la empresa iba a acompaar la iniciativa gubernamental.

En cambio, para el presidente de la Cmara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, los congelamientos de precios «son aspirinas que funcionan un ratito, calman el dolor pero la enfermedad sigue, es un deja v de seguir haciendo lo mismo».

Sobre las medidas para contener los precios que lleva adelante el Gobierno, Grirnman manifest: «no es autoritarismo, se dialoga mucho con este Gobierno; el Gobierno de (Mauricio) Macri nunca recibi a la Cmara de Comercio, en cambio con el presidente Fernndez y los ministros nos reunimos un montn de veces».

En tanto, desde la Cmara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federacin Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) emitieron un comunicado sobre el congelamiento en el que sealaron; «Asumimos el compromiso de notificar a las autoridades sobre incumplimientos en materia de precios, condiciones generales o abastecimiento».

Agregaron que esto requiere «respuesta oportuna de su parte para seguir acompaando las medidas, a fin de deslindar responsabilidades, puesto que el sector no es el formador de los precios».

Por su parte, el candidato a diputado Daniel Arroyo sostuvo que «el gran tema que existe hoy es el precio de los alimentos», y consider que «se debe ir a un esquema de 400 pequeos mercados centrales».

«Hay que hacer que el productor acceda directo al consumidor», dijo.

Arroyo sostuvo que «las medidas que est tomando Feletti van en la direccin correcta», y que «hay que terminar de poner en marcha la Ley de Gndolas», al tiempo que remarc que «en Argentina comer debera ser barato porque nosotros producimos alimentos».