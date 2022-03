El Gobierno chino cerca urbanizaciones enteras en tiempo récord para hacer frente a su peor rebrote de covid

El Gobierno chino está tomando medidas inusuales ante el rebrote del pánico por el aumento de los contagios de covid en el país, concretamente, de la variante Ómicron, caracterizada por ser más contagiosa que sus predecesoras.

Por esto han instalado, en tiempo récord, kilómetros de vallas para cercar las viviendas de urbanizaciones enteras en el país. Esta es la forma que el gobierno ha encontrado para intentar contener los contagios entre la población.

Una población que, tras más de dos años desde que comenzara la pandemia, vuelve a sentir el mismo miedo que en marzo de 2020 por las cifras de contagios.

El peor rebrote

De hecho, la ciudad china de Shanghái ha anunciado el inicio de un confinamiento hace solo tres días, que se extenderá hasta el próximo 5 de abril para contener lo que califican del peor rebrote de covid en la ciudad.

Es precisamente en esta ciudad donde se han levantado estos muros. Mientras tanto, el control se hace por manzanas y urbanizaciones. Durante cuarenta y ocho horas se somete a todos los vecinos a dos PCR. Si se detecta un positivo, se le aisla en un pabellón y se mantiene el cierre perimetral.

El youtuber This is Lalo ha mostrado esta realidad que recuerda al férreo confinamiento de hace dos años, pero ahora allí la incidencia no llega los 25 casos por 100.000 habitantes.

Este asturiano, residente en Shanghái desde hace diez años, no puede salir de urbanización, pues la policía se lo impide.