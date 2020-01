El Gobierno confirmó que enviarán un proyecto de ley al Congreso para despenalizar la marihuana

Desde la llegada del albertismo mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández aprobaría la despenalización de la marihuana, debido a que el Presidente dijo en campaña nacional que «perseguir a los fumadores de marihuana no era la solución». Ahora, un miembro de su equipo salió a despejar las dudas y lo confirmó: el oficialismo está trabajando en el armado de un proyecto de ley para legalizar la droga y enviar el texto al Congreso nacional este mismo año.

Desde el Frente de Todos han dejado muy clara la postura sobre la legalización de la marihuana, que es por supuesto, positiva. Incluso, el mismo Alberto Fernández durante toda su campaña aseguró que está «a favor de la despenalización de la tenencia de marihuana».

Fernández fue muy claro antes de ganar la presidencia, y respecto a este tema afirmó en diversas entrevistas que el modelo implementado por el Estado argentino para combatir el narcotráfico era un fracaso.

Desde la Sedronar explicaron a NCN que, en caso de ser convocados a una mesa de trabajo por el ministerio de Seguridad, estarán dispuestos a participar.

“Hay una iniciativa del Ministerio de Seguridad para la regulación del consumo de marihuana”, dijo la titular de la Secretaría, Gabriela Torres, en declaraciones radiales.

Y agregó: «una cosa es narcotráfico y otra es consumo».

A su vez, la funcionaria del albertismo aclaró que, aunque el Gobierno espera que el proyecto de Ley se debata este mismo año en el parlamento, «el proceso de armado de la ley aún no empezó, sí está la iniciativa», afirmó.

Por su parte, Torres, se distanció de la legalización de otras drogas, y por ahora solo están enfocados en darle vía legal al consumo de marihuana.

«Si en este momento no tenemos ninguna regulación, sería todo más confuso. Creo que hay que trabajar mucho en relación a qué puede tolerar el cuerpo. Un menor no puede consumir ninguna sustancia, porque cualquiera sería problemática. Su hígado y su cerebro no están terminados de formarse. Si no acompañamos a los jóvenes en relación al cuidado de su propio cuerpo, de verdad se están lastimando mucho», sentenció la titular de Sedronar.