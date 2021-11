El Gobierno contiene queja de Chile por las declaraciones de Bielsa

“El Gobierno de Chile rechaza las declaraciones del embajador de la República Argentina, Rafael Bielsa, a un medio de prensa de ese país, en las que se refiere a uno de los candidatos a la Presidencia de Chile, José Antonio Kast, en términos inadecuados”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y agregó que “estas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas”. Sin embargo, aclaró que “el Gobierno de Chile reitera su permanente disposición a mantener con la República Argentina las mejores relaciones políticas y diplomáticas, en el marco de la amistad histórica que nos une y del respeto recíproco que se merecen nuestros pueblos”.

Crítica

La tensión escaló a partir de las declaraciones de Bielsa. “(Kast) es un personaje asimilable a estos estereotipos como (Jair) Bolsonaro, como (Donald) Trump. Muchas frases fáciles de entender, muchas imprecisiones, muchas faltas de definiciones y un discurso sumamente agresivo que pega en algunos lugares que son lugares dolorosos para la sociedad, como por ejemplo el caso de la inmigración”, señaló Bielsa. En declaraciones a radio El Destape describió que “el discurso de Kast es muy genérico e impreciso, pero no es una derecha comparable con la de Piñera, es una derecha que no teme decir su nombre”. Recalcó que “la de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de derechos humanos, ni de desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales”.

Las críticas de Bielsa al candidato más votado en la primera vuelta electoral del país vecino llevaron a que fuentes del Gobierno dejaran trascender que sus dichos fueron a título personal y que no reflejan la postura de la administración de Alberto Fernández. El embajador argentino en Chile había asegurado que “desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresiones xenófobas contra los argentinos, que yo las tengo archivadas, registradas, leídas y estudiadas”. Respecto de las elecciones en el país andino, el embajador argentino sostuvo que “es un resultado ajustado, pero desde que volvió la democracia a Chile nunca ganó el balotaje quien salió segundo en la primera vuelta”, con lo que deslizó que Kast llevaría ventaja contra Boric. “La suma para el balotaje es sencilla. El candidato oficialista (Sebastián) Sichel sacó el 11%, más el 28% de Kast mas el 12% de (Franco) Parisi. No hay mucha duda”, señaló Bielsa y agregó: “Siempre creí que la derecha en Chile no iba a dar espacio a un ciclo inverso”.