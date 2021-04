El gobierno de Biden investigará a la policía de Minneapolis, tras la muerte de Floyd – Télam

“

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abri una investigacin sobre las prcticas de la polica de Minneapolis, luego de que un expolica fuera hallado culpable de matar en esa ciudad al afroamericano George Floyd, anunci este mircoles el fiscal general Merrick Garland.

“Hoy anuncio que el Departamento de Justicia ha abierto una investigacin civil para determinar si el Departamento de Polica de Minneapolis sigue un patrn o prctica de vigilancia inconstitucional o ilegal”, dijo Garland en el Departamento a su cargo.

El fiscal general y secretario de Justicia precis que la investigacin civil, separada de una investigacin penal en curso sobre la muerte de Floyd, examinar si esta ciudad del norte de Estados Unidos aplica una poltica sistemtica de uso de fuerza excesiva.

Tambin examinar si la polica de esa ciudad del norteo estado de Minnesota muestra un patrn de discriminacin y trato ilegal a personas con problemas de comportamiento, dijo Garland.

Si se encuentran pruebas de un patrn de prcticas ilegales, la investigacin posiblemente podra conducir a una demanda civil que busque obligar a la ciudad a emprender reformas radicales en su departamento de polica.

“El Departamento de Justicia ser inquebrantable en su bsqueda de justicia igualitaria bajo la ley”, dijo Garland, inform la agencia de noticias AFP.

El expolica Derek Chauvin, de 45 aos, fue hallado culpable ayer de tres cargos de asesinato y homicidio involuntario de Floyd durante su arresto el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis por presuntamente comprar cigarrillos con un billete falso de 20 dlares.

Chauvin fue grabado en video por transentes mientras mantena una de sus rodillas en el cuello del afroamericano de 46 aos durante ms de nueve minutos, a pesar de que ste, esposado en el suelo, suplicaba: “Por favor, no puedo respirar”.

El anuncio de la investigacin del Departamento de Justicia lleg horas despus de que el presidente Joe Biden prometiera que su Gobierno no descansar tras el veredicto del jurado del caso Floyd y dijera que todava estaba mucho por hacer.

“‘No puedo respirar’. Esas fueron las ltimas palabras de George Floyd. No podemos dejar que esas palabras mueran con l. Tenemos que seguir oyendo esas palabras. No debemos dar la espalda. No podemos dar la espalda”, dijo el mandatario demcrata.

Bajo la presidencia del tambin demcrata Barack Obama, las autoridades federales haban lanzado investigaciones contra ciudades de Estados Unidos donde haba policas acusados de racismo o abuso de poder, como Baltimore, Chicago o San Francisco.

El antecesor de Biden, el republicano, Donald Trump, expres despus su oposicin a estas investigaciones.