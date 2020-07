El gobierno de EE.UU. ordena cambios en el manejo de la información sobre pacientes – Télam

Los hospitales enviar datos sobre pacientes con coronavirus directamente al Departamento de Salud y Servicios Humanos

El Gobierno de Estados Unidos ordenó este miércoles a los hospitales enviar datos sobre pacientes con coronavirus directamente al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), en lugar de a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una medida que puede generar datos menos transparentes en el país más golpeado por la pandemia.

Mientras, el Gobierno de Donald Trump continúa lidiando con la Covid-19, que ya se cobró la vida de más de 137.000 estadounidenses y afecta a casi 3.500.000.

La medida podría hacer que los datos sean menos transparentes para el público en un momento en que el Gobierno minimiza la propagación de la pandemia y amenaza con socavar la confianza del público de que los datos médicos se presentan sin interferencias políticas.

A partir del hoy, los hospitales deben dejar de informar los datos de los CDC. La información sobre la capacidad y la utilización, incluidos los números de pacientes, el inventario remoto y las tasas de uso de camas y respiradores, deben ser enviados al HHS.

A primera hora, el diario The New York Times informó acerca de la nueva medida y destacó que la “base de datos que recibirá nueva información no está abierta al público, lo que podría afectar el trabajo de decenas de investigadores, modeladores y funcionarios de salud que confían en Datos de los CDC para hacer proyecciones y decisiones cruciales”.

El subsecretario de asuntos públicos del HHS, Michael Caputo, confirmó el cambio. En un comunicado, Caputo dijo que “nuestro nuevo sistema de datos más rápido y completo es lo que nuestra nación necesita para vencer al coronavirus”. y los CDC, una división operativa de HHS, ciertamente participarán en esta respuesta simplificada de todo el Gobierno. Simplemente ya no la controlarán”.



“La antigua operación de recolección de datos hospitalarios de los CDC alguna vez funcionó bien monitoreando la información hospitalaria en todo el país, pero hoy es un sistema inadecuado”, agregó, citado por la CNN.

El director de los CDC, Robert R. Redfield, dijo hoy en una declaración a la prensa que el cambio se había realizado con el apoyo de los centros que dirige. “En los CDC sabemos que el elemento vital de la salud pública son los datos“, dijo Redfield, y agregó que recopilar y difundir información “es nuestra principal prioridad y la razón del cambio”.

“Nadie está quitando el acceso o los datos de los CDC”, agregó Readfield y señaló que alrededor de 1.000 expertos continuarán teniendo acceso a los datos sin procesar de los hospitales.



La Asociación Americana de Hospitales (AHA, en inglés), por su parte, dijo a sus miembros que informen al HHS según lo solicitado.