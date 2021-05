El Gobierno de Italia, dividido por la candidatura en Roma – Télam

La actual alcaldesa Virginia Raggi ir por la reeleccin en Roma.

La divisin en el oficialismo italiano en torno la candidatura al Gobierno de Roma, que renueva sus autoridades este ao, qued este lunes en evidencia luego de que Movimiento Cinco Estrellas ratificara su apoyo a la actual alcaldesa, Virginia Raggi, y el Partido Democrtico anunciara que propondr al exministro de Economa Roberto Gualtieri.

“Quiero relanzar la ciudad, Raggi no ha estado a la altura”, plante Gualtieri en una entrevista que publica este lunes el diario Repubblica, en referencia a la gestin de la actual alcaldesa, iniciada en junio de 2016.

Gualtieri plante as su decisin de participar en las primarias con las que el 20 de junio la centroizquierda elegir un candidato para las elecciones previstas para una fecha a decidir entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

“No fue una decisin fcil de tomar porque hacer bien al alcalde de Roma es una responsabilidad enorme, y requiere un compromiso continuo, sin parar”, plante Gualtieri, diputado por el PD desde 2020 y exministro de Economa del segundo Gobierno de Giuseppe Conte, entre septiembre de 2019 y febrero de este ao.

Si bien el Cinco Estrellas y el PD comparten la coalicin que sostiene al premier Mario Draghi y planean alianzas en varias de las ciudades que deben renovar autoridades, la candidatura para el Gobierno de la “Ciudad Eterna” aparece como el principal escollo para un entendimiento total a nivel nacional.

La candidatura de Gualtieri, apoyada a travs de las redes sociales por exponentes de la centroizquierda como el expremier y secretario de la fuerza Enrico Letta, es la primera confirmada en el PD, desde donde tambin tiene aspiraciones para gobernar la capital el exministro de Desarrollo Econmico durante las gestiones de Matteo Renzi y Paolo Gentiloni, Carlo Calenda.

Apenas conocida la candidatura de Gualtieri, el Cinco Estrellas plante su apoyo a Raggi, a quien consider una candidata “excelente” para renovar el mandato en la capital.

“El Movimiento 5 Estrellas en Roma tiene una candidata excelente: su nombre es Virginia Raggi. El Movimiento la apoya de manera compacta y convencida, en todos los niveles”, plante en declaraciones televisivas el dos veces premier Conte (2018-2019 y 2019-2021), actual lder del sector.

“No s quin ser indicado por el Partido Demcrata como candidato oficial y respetaremos sus elecciones. Sin embargo, esperamos que su decisin no cuestione el trabajo comn que se ha iniciado con xito hace unos meses a nivel de Gobierno regional, que merece ser completado hasta el final de la legislatura”, agreg de todos modos Conte, buscando que el PD no quite el apoyo a Raggi en la legislatura capitalina.